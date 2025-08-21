Forskningsassistent
Institutionen för immunologi, genetik och patologi vid Uppsala universitet har en bred forskningsprofil med starka forskargrupper inriktade på bl.
a cancer, genetiska och autoimmuna sjukdomar. En av de bärande tankarna vid institutionen är att stimulera translationell forskning och därmed främja en närmare samverkan mellan medicinsk forskning och sjukvården. Forskning bedrivs inom sex forskningsprogram: cancerprecisionsmedicin, cancerimmunterapi, genomik och neurobiologi, molekylära verktyg och funktionsgenomik, neuroonkologi och neurodegeneration samt vaskulärbiologi. Delar av verksamheten är även integrerad med avdelningarna för onkologi, klinisk genetik, klinisk immunologi, klinisk patologi och sjukhusfysik vid Akademiska sjukhuset. Institutionen har undervisningsuppdrag på ett antal programutbildningar, fristående kurser och internationella masterprogram inom den medicinska fakulteten. Institutionen omsätter omkring 550 miljoner kronor, varav ca två tredjedelar är externa forskningsbidrag. Antalet anställda är ca 400, varav ca 100 är doktorander, och det finns totalt över 850 verksamma i arbetsstyrkan. Läs gärna mer om institutionens verksamhet här: http://www.uu.se/medarbetare/institution/immunologi-genetik-och-patologiPubliceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Kandidaten kommer att arbeta i ett bioinformatikinriktat projekt med syfte att identifiera kliniskt relevanta egenskaper hos kemoresistenta, vilande cancerceller som reglerar mitokondriell aktivitet och metabolism. Den sökande bör ha dokumenterad erfarenhet av nedströmsanalys av bulk- och enkelcells-RNA-sekvenseringsdata, med särskilt fokus på mitokondrierelaterad dataanalys, datavisualisering samt utveckling av interaktiva webbaserade databaser. Meriterande är praktisk erfarenhet av grundläggande cell- och molekylärbiologiska metoder såsom cellodling, PCR och qPCR, liksom erfarenhet av arbete med djurmodeller och kliniskt relevant forskning.
Kvalifikationskrav:
Innehar masterexamen i molekylärbiologi, genetik eller motsvarande ämnesområde.
Önskvärt/meriterande i övrigt:
Meriterande är praktisk erfarenhet av grundläggande cell- och molekylärbiologiska metoder såsom cellodling, PCR och qPCR, liksom erfarenhet av arbete med djurmodeller och kliniskt relevant forskning.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Xiaonan Zhang, xiaonan.zhang@igp.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 12 september 2025, UFV-PA 2025/2487
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
