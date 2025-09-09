Forskarutbildad Med Kunskap Inom Gnss
2025-09-09
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 1400 anställda, varav drygt 1000 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.
Vill du vara med och stärka Sveriges totalförsvar, på en dynamisk arbetsplats, med innovativa kollegor och i teknikens framkant? Avdelning Telekrig på FOI i Linköping befinner sig i en mycket expansiv fas och vi söker dig som vill arbeta som forskare, med kunskap inom globala satellitbaserade navigeringssystem (GNSS).
Om tjänsten
Du kommer att, tillsammans med andra, bedriva forskning kring GNSS angående t.ex. störtålighet, störundertryckning (adaptiv signalbehandling), robust positionering, vågutbredning, riktningsbestämning, simulering och mottagning. Uppgifterna kan exempelvis vara att:
Utgöra expertstöd inom projekt utifrån din specialistkunskap
Utveckla och utvärdera adaptiv signalbehandling (multikanalssystem) för störundertryckning och pejling
Analysera insamlade mätdata och dra slutsatser därom
Ge förslag på nya tekniklösningar för utmanade hotbilder och tillämpningar
Granska/skriva rapporter till uppdragsgivare samt i vissa fall vetenskapliga konferensbidrag
Delta i nationella och internationella samarbeten, resor kan förekomma.
Eftersom vår enhet har ett stort teknikomfång finns stora möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter. Det kan innebära att arbeta både teoretiskt, med modeller och simuleringar, och praktiskt med test av riktiga system.
Våra projekt är relativt små personalmässigt, varför din insats blir en del av en helhet där du också ges stor möjlighet att påverka projektresultaten och fördjupa dig inom ditt specialistområde.
Eftersom vi testar system i realistisk miljö med fältmätningar är det meriterande om du även uppskattar vistelse utanför kontors- och labbmiljö.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Elektroniska radiomotmedel som tillhör avdelningen Telekrig. Vi utvecklar och forskar kring nya system inom radioområdet för skydd mot obemannade system och radiokontrollerade hot, samt utvecklar störnings- och skyddstekniker för positionering, navigering, tid (PNT) och GNSS. Vi utvecklar hela kedjan från algoritmer till prototyper, som ofta testas i verklig miljö tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi är en arbetsplats med stor gemenskap där du som är nyfiken på ny teknik och har god samarbetsförmåga kommer att trivas väl. Vi jobbar nära Försvarsmakten (FM) och Försvarets materielverk (FMV) men har även goda kontakter med den akademiska världen, internationella samarbeten, utvecklingsindustrin och andra myndigheter som t.ex. MSB.
Har du den kompetensprofil vi behöver?
KRAV
Vi söker dig som har:
Licentiat- eller doktorsexamen med inriktning inom signalbehandling eller motsvarande
Kunskap inom/kännedom om satellitbaserade navigeringssystem
Goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som anställd på FOI får du ett arbete med stor möjlighet till egen påverkan och det förväntas att du är initiativtagande och självgående samt nyfiken på ny teknik och innovativa lösningar. Eftersom du kommer att arbeta i projektform behöver du trivas med att utveckla lösningar tillsammans med andra och vara mål- och resultatinriktad, med ett flexibelt synsätt.
Vi vill ta vara på alla dina kunskaper och intressen, varför du gärna får beskriva dina andra kompetenser som du vill fortsätta att utveckla hos oss.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper.
MERITERANDE
Det är meriterande men ej nödvändigt med kompetens inom ett eller flera av områdena:
Tröghetsnavigering och sensorer för tröghetsnavigering
Sensorfusion
Radiokommunikation
Antennteori
Signalbehandling inom t.ex. MIMO eller adaptiv signalbehandling.
Tidigare arbetslivserfarenhet inom ovanstående är meriterande.
Vad erbjuder vi dig?
FOI erbjuder en unik arbetsplats, där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för både totalförsvaret och hela samhället. FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet och är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 28 september 2025!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta enhetschef Jonas Ask. Fackliga företrädare är Ulf Sterner (Saco-S) och Johan Widén (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning kommer den slutkandidat som är aktuell för tjänsten behöva lämna in vidimerade kopior på av oss angivna utbildnings-/examensbevis samt tjänstgöringsintyg som styrker de kunskaper och erfarenheter som är relevanta för tjänsten.
Då vi är en myndighet betraktas inlämnade ansökningshandlingar som allmän handling och kan på begäran lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Kontakt
Jonas Ask +46 13-37 80 00 Jobbnummer
9500233