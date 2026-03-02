Forskare inom Genomteknik
Föreställ dig en framtid där diagnosen av en allvarlig genetisk sjukdom inte längre är ett hot, eftersom effektiva behandlingar kan bota den. Här arbetar vi för att göra denna vision verklig genom banbrytande forskning inom genomredigering och precisionsmedicin. Nu söker vi dig som vill bidra till detta viktiga arbete!
Vårt genomutvecklingsteam i Göteborg fokuserar på att utveckla innovativa behandlingar för sällsynta sjukdomar. Vi driver forskningen framåt för att bättre förstå dessa sjukdomar, upptäcka nya behandlingsmöjligheter och leverera läkemedel som kan förändra patienters liv.
Om rollen
Som seniorforskare blir du en central del av vår avdelning för genomteknik. Du arbetar i ett internationellt team och utvecklar nya tekniker inom genredigering, som omsätts till effektiva och säkra genterapier. Rollen är laboratoriebaserad och kombinerar avancerad forskning med innovativt tänkande.
Du kommer att vara delaktig i tvärfunktionella projekt och ansvarar för utveckling och utvärdering av genomredigeringsstrategier för specifika sjukdomsprojekt. Du kommer att omvandla banbrytande verktyg inom genomteknik till resultat som kan göra verklig skillnad för patienter.
Vi söker dig som har:
Erfarenhet av lentivirala vektorer och konstruktion av cellmodeller
God erfarenhet av laboratorieinstrument för vätskehantering
Erfarenhet av att optimera genomredigeringstekniker (inklusive gRNA-design och leverans) eller motsvarande kompetens inom proteinteknik
Förmåga att arbeta självständigt och i team i en dynamisk forskningsmiljö
Stark analytisk förmåga och vana vid dokumentation och kommunikation av forskningsresultat
Vi erbjuder
Möjlighet att arbeta i ett internationellt, tvärfunktionellt team med spetskompetens inom genomforskning
Stimulerande miljö med toppmoderna laboratorier och avancerad utrustning
Chansen att bidra till utvecklingen av nya behandlingar som kan förändra patienters liv
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Via mail
E-post: sr@viraliv.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Forskare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
Viraliv AB (org.nr 559371-5682)
Göteborg
9772812