Forskare inom Biologisk metanisering

RISE avdelning Jordbruk och kretsloppsteknik söker nu en forskare med djup kunskap inom området biologisk metanisering, som både kan gå in och direkt leverera inom pågående projekt, och som kan utveckla området framåt.
Har du både praktisk och teoretisk erfarenhet av biologisk syngasmetanisering? Har du erfarenhet och kunskap om "trickle bed reactors" samt näringsbalanser och näringslösningar för metaniseringsprocesser? Har du erfarenhet av dift av labb- och/eller pilotförsök inklusive databerarbetning och vetenskaplig publicering från dessa? Söker du en utmanande och stimulerande arbetsmiljö där du kan använda din kunskap både teoretiskt och praktiskt och samtidigt driva området framåt? Då kan det här vara en tjänst för dig!
Om oss Avdelningen Jordbruk och kretsloppsteknik tillhör divisionen Bioekonomi på RISE, och består av flera enheter bland annat Kretsloppsteknik. Kretsloppsteknik är uppdelad i två enheter, Kretsloppsteknik 1 och Kretsloppsteknik 2, som jobbar tajt tillsammans och där majoriteten av de drygt 20 medarbetarna är placerade i Uppsala.
Inom Kretsloppsteknik arbetar vi med forsknings- och utvecklingsprojekt fokuserade på samhällets och industrins omställning till cirkulära och klimatsmarta system och tekniklösningar. Detta gör vi i nära samarbete med universitet, forskningsfinansiärer, myndigheter och näringslivet. Projekten handlar konkret om tillämpad utveckling och utredning av ny teknik, innovativa processer och förbättrade metoder för utvinning och valorisering av energi, växtnäring och rent vatten från industrins och samhällets organiska restströmmar. Fokus för den här tjänsten kommer att handla om området biologisk metanisering, men det kan även finnas utrymme och behov av deltagande inom andra delar av avdelningens ämnesområde biogas och bioraffinaderi, t.ex. power-to-gas, biogasuppgradering och vätgasapplikationer i anslutning till olika koncept för koldioxidinfångning och användning.
Om rollen Nu söker vi inom Kretsloppsteknik 2 en forskare med djup kunskap inom området biologisk metanisering som kan gå direkt in och leverera i pågående projekt inom området - dels genom att ansvara för drift av pilotförsök och dels genom databearbetning och vetenskaplig publicering av delvis genomfört arbete.
Du kommer att vara ansvarig för att driva redan pågående projekt framåt, samtidigt som du kommer att ha ett delansvar för forsknings- och idéutvecklingsledningen inom området. Inom arbetsuppgifterna ingår bl.a. att hålla ihop forskningsansökningar och ansvara för den vetenskapliga höjden, publicera vetenskapligt, drift av labb- och pilotförsök på plats hos RISE Uppsala och/eller hos värdanläggning/kund på annan ort, design av pilotanläggningar och interaktion med vår labbverksamhet.
I tjänsten ingår även teknisk design av pilotanläggningar och tillämpade försöksuppställningar, samt kontakter med andra forskare och industri. Projektledning, offert- och ansökningsarbete samt direktkontakt med våra kunder och finansiärer ingår som naturliga delar i arbetet. Arbetet sker nästan uteslutande i projektform där du tillsammans med kollegor och kunder formulerar, utför, analyserar och dokumenterar olika forsknings- och utredningsuppgifter.
Dina kollegor är likasinnade och dina närmaste medarbetare inkluderar allt från väldigt duktiga mekaniker/tekniker till civilingenjörer och forskare som alla har lång erfarenhet inom teknik och processutveckling för biogasproduktion och närliggande områden. Inom teamet finns goda resurser och bra förutsättningar för att göra fysisk verklighet av dina idéer, inklusive egen verkstad för produktion av prototyper och pilotanläggningar. Du kommer att jobb tätt ihop med labbgruppen på Kretsloppsteknik 1 samt inom avdelningens ämnesområde biogas och bioraffinaderi.
Placeringsort är Uppsala, med fysisk närvaro på kontoret för att se till pågående försöksuppställningar. Resor i form av platsbesök och drift av testbäddar, pilotanläggningar etc som står ute hos värdanläggning/kund på annan ort sker med olika intervall.
Vem är du? Som forskare med djup kunskap inom området biologisk metanisering är du disputerad inom området och har:
- både praktisk och teoretisk erfarenhet av biologisk syngasmetanisering
- djup erfarenhet och kunskap om trickle bed reactors (TBR)
- djup kunskap om näringsbalanser och näringslösningar för metaniseringsprocesser
- tidigare erfarenhet av att drifta/ansvara för driften av labb- och/eller pilotförsök samt ansvar för databearbetning av dessa.
- erfarenhet av vetenskaplig publicering
- praktisk teknisk förmåga
- goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Vi ser också gärna att du är öppen för både forskarrollen, men även projektledning och design, och är bekväm med att skriva ansökningar, försöksdesign och vetenskaplig publicering samt partiskt arbete i industriell miljö.
Det är meriterande om du har:
• - Vetenskapliga kontakter med SLU
• - Befintliga kontakter med värdanläggningar hos industripartners i projekt och industripartner för framtida implementering
Exempel på relevant arbetslivserfarenhet är teknisk konsult och forskarutbildning.
Sista ansökningsdag är 30 december, 2026. Urval och intervjuer kan komma att ske under ansökningsperioden.
Våra fackliga representanter är Ingemar Petermann, SACO, +46 10 228 41 22 och Linda Ikatti, Unionen, +46 10 516 51 61.
https://www.ri.se/
rekrytering@ri.se
