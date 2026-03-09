Forskare inom bioinformatik
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Är du en bioinformatiker som trivs med att lösa problem? Vill du bidra till att utveckla totalförsvaret, och hantera olika problemställningar kopplade till biologiska hot i samverkan med andra forskare och aktörer? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som forskare inom bioinformatik bidrar ditt arbete till att hantera komplexa problemställningar kopplat till skydd mot biologiska vapen. Arbetet bedrivs i projektform och syftar till att öka förståelsen om och skyddet mot biologiska hot. Verksamheten präglas av ett lärande samarbetsklimat där expertis inom olika kompetensgrupper samverkar.
Då moderna sekvenseringstekniker är i snabb utveckling ställs höga krav på att ständigt utveckla och anpassa våra analysmetoder. Denna tjänst innebär ett primärt ansvar att designa, bygga och optimera de underliggande systemen och programvarorna, särskilt med fokus på analys av patogena mikroorganismer. Arbetet bedrivs ofta i samarbete eller på uppdrag av andra totalförsvarsaktörer alternativt internationella samarbetspartners.
Exempel på arbetsuppgifter:
Utveckling, implementering och optimering av bioinformatiska programvaror och pipelines
Design och utformning av flöden för hantering och analys av stora mängder sekvenseringsdata
Utveckling av metoder för kvalitetssäkring av genererade data samt extrahering av relevant information
Bioinformatisk bearbetning och tolkning av sekvenseringsdata
Framtagande av metodbeskrivningar och publicering av vetenskapliga artiklar
Om enheten
Du kommer att vara en del av Enheten för biologiska ämnen som tillhör avdelningen CBRN-skydd och säkerhet . Vid enheten bedrivs forskning och utveckling för att stärka skyddet mot, och minska risken för eventuell användning av biologiska vapen. Analyser och bedömningar som görs av FOI bidrar till andra totalförsvarsaktörers utredningar och beslut. Arbetet som görs på enheten bidrar till att skapa FOIs förmåga som nationell expertkompetens kring frågeställningar som rör biologiska vapen och vi bedriver bred verksamhet inom hotbedömning, hotvärdering, identifiering av hot och skydd kopplat till biologiska vapen som stöd till svenskt totalförsvar och Sveriges internationella åtaganden inom området.
Läs gärna mer om vad vi gör: CBRN-skydd och säkerhet .
Stationeringsort för tjänsten är Umeå, resor inom och utanför landet ingår i tjänsten.
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
För denna tjänst söker vi dig som har:
Universitetsutbildning på forskarnivå (disputerad) inom bioinformatik, bioteknik eller annat område som arbetsgivaren bedömer likvärdig, alternativt 5-10 års dokumenterad yrkeserfarenhet av avancerad bioinformatisk systemutveckling
Dokumenterad erfarenhet av att självständigt utveckla, optimera och utforma pipelines i Nextflow eller Snakemake
Mycket goda kunskaper i programvaruutveckling och statistisk analys i Python eller R
God vana av arbete i Linux-miljö och versionshantering i Git
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Som person är du analytisk, noggrann och har ett systematiskt arbetssätt. Du har intresse av att förstå och koppla dina resultat till ett praktiskt utfall ex. vid utredning av sjukdomsutbrott.
Du arbetar självständigt, tar initiativ och driver processer framåt. Samtidigt samarbetar du väl med andra och kan kommunicera komplex teknisk och bioinformatisk information på ett pedagogiskt sätt, även till personer med annan kompetensinriktning än din egen. Du trivs i en samarbetsinriktad miljö och motiveras av att arbeta med samhällsviktiga frågor i en föränderlig teknisk miljö.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av bioinformatisk analys av patogener (virus och bakterier), inklusive fylogenetisk analys och karakterisering
Erfarenhet av matematisk modellering, prediktiv analys och anomalidetektion (outlier detection) i komplexa dataset för att identifiera och karaktärisera antagonistiska biologiska hot
Kunskap inom mikrobiell forensik eller utbildning inom statistik och datavetenskap med tillämpning mot hotbedömning och bioforensiska frågeställningar
Vana att hantera och analysera sekvenseringsdata från IIIumina- och Oxford Nanopore-teknologierna
Erfarenhet av container-teknologier såsom Docker eller Singularity
Erfarenhet av arbete med högpresterande beräkningskluster (HPC)
Vad erbjuder vi dig?
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Vi erbjuder en unik arbetsplats där du får möjlighet att arbeta med det som är viktigt för totalförsvaret och hela samhället. Forskningen tillämpas både inom försvarsmyndigheter och hos civila aktörer och spelar en avgörande roll i att bygga en relevant och effektiv försvarsförmåga.
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev på svenska via ansökningsknappen senast den 2 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Hanna Lundgren. Fackliga företrädare är Sofia Jonasson (Saco-S) och Petrus Hemström (OFR/S - ST vid FOI) Samtliga nås på 08-555 030 00.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Svenskt medborgarskap krävs för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen. Ersättning
