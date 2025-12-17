Forskare inom analys och värdering av markplattformar
2025-12-17
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Tycker du om att analysera komplexa problem och identifiera det väsentliga? Vill du arbeta i spännande projekt inom försvar och säkerhet med möjliga nationella och internationella samarbeten? Har du ett intresse för teknik och försvar? Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi expanderar verksamheten inom värdering av militära markplattformar och söker en ny medarbetare som vill arbeta med forskning och utveckling i samarbete med Försvarsmakten och FMV. På FOI erbjuder vi ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!
Du kommer att arbeta med att analysera och värdera markplattformars egenskaper med avseende på fordonsdynamik, framkomlighet, systemmodellering och energiförsörjning. Arbetet innefattar både nu kända och framtida bemannade och obemannade system. Syftet är att skapa ökad effekt ur ett systemperspektiv där markplattformars egenskaper balanseras. Du kommer att arbeta såväl i kunskapsutvecklande som i tillämpade projekt, både självständigt och i grupp.
Vi söker dig som vill arbeta med kopplingen mellan teknikutveckling, markstridstillämpningar och dess systemeffekter.
Om enheten
Du kommer att ingå i enheten Mark- och sjösystem som tillhör avdelningen Försvarsteknik. Arbetet på enheten utförs i nära samverkan med övriga delar av FOI samt med Försvarsmakten och FMV. Placeringsort är Kista, Stockholm.
På enheten bedrivs analys och värdering av framtida markplattformar, såväl traditionella bemannade som obemannade, för markstrid och konceptstudier för Försvarsmaktens framtida stridsfordon. Som grund för analyserna utvecklar och använder vi värderingsmetoder och simuleringsmodeller av fordon samt gör beräkningar för att ta fram prestandaparametrar för olika systemegenskaper. Arbetet bedrivs utifrån en god förståelse av tekniken för hela plattformen och dess ingående komponenter. Försvarsteknik .
Har du den kompetensprofil vi behöver?Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
fullt genomförd forskarutbildning och har avlagt examen, eller har motsvarande erfarenhet av forskning och avancerad teknikutveckling,
erfarenhet av att arbeta med analytisk problemlösning
analys, simulering och värdering av komplexa system
god förmåga till kommunikation i tal och skrift på både svenska och engelska
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
något av områdena terramekanik, fordonsdynamik, matematisk statistik, beräkningsmekanik eller geofysik
modellframtagning
metoder för modellering och analys av komplexa system i modern programmeringsmiljö
projektledning
genomfört militär grundutbildning.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 13:e januari!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sara Pålsson. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
