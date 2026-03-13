Forskare inom analys och värdering av komplexa system
Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI
2026-03-13
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är en statlig myndighet som bedriver världsledande forskning inom försvar och säkerhet till stöd för Sveriges militära och civila försvar. Forskningen spänner över flera områden, som exempelvis undervatten, cyberförsvar, rymd, telekrig, sensorsystem, civilt försvar, CBRNe (kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen), militära plattformar inklusive vapen och skydd samt säkerhetspolitiska analyser. FOI:s forskning spelar en nyckelroll i att bygga Sveriges försvarsförmåga.
Har du ett intresse för teknik och försvar? Vill du arbeta i spännande projekt inom försvar och säkerhet med internationella samarbeten? Kan du analysera komplexa problem och identifiera det väsentliga? Vi söker nu forskare som vill lösa komplexa värderingsfrågor i samarbete med Försvarsmakten och FMV.
Då kan FOI vara din nya arbetsplats! Vi erbjuder ett arbetsliv i balans, en utvecklande arbetsmiljö och ett samhällsviktigt arbete!Publiceringsdatum2026-03-13Om tjänsten
Du kommer att arbeta med analys och värdering av komplexa system i nutida och framtida militära scenarier inom alla försvarsarenor. Arbetet görs med hjälp av modeller och simuleringar eller kvalitativa metoder, exempelvis spel. Resultaten används för att stödja Försvarsmaktens förmågeutveckling och FMV:s anskaffningar. Arbetet sker i projektform, där vi arbetar både självständigt och i grupp.
Om enheten
Detta är en samrekrytering mellan enheterna "Samverkande system" och "Systemeffektvärdering" som arbetar tätt tillsammans med liknande frågor. Du kommer att ingå i någon av dessa enheter som båda tillhör verksamhetsområdet Multidomänvärdering och avdelningen Försvarsteknik .
Vi söker flera kandidater, har du den kompetensprofil vi behöver? Kvalifikationer
Vi söker dig som har forskarutbildning med:
doktorsexamen eller
licentiatexamen och relevant arbetslivserfarenhet enligt arbetsgivarens bedömning.
erfarenhet av att arbeta med analytisk problemlösning
goda kunskaper inom analys, simulering och värdering av komplexa system
erfarenhet från något av områdena dynamiska system, matematisk analys, optimeringslära, matematisk systemteori, matematisk statistik eller motsvarande område enligt arbetsgivarens bedömning
mycket god förmåga till kommunikation i tal och skrift på svenska och engelska.
För att lyckas i rollen behöver du trivas med att arbeta i team och ha god samarbetsförmåga. Vi vill även att du har en god analytisk förmåga, är självgående, tar egna initiativ samt är mål- och resultatinriktad.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
modellframtagning
utveckling av modeller och verktyg i modern programmeringsmiljö
att leda arbete inom analys och värdering av komplexa system.
Vad erbjuder vi dig?
Vi arbetar medvetet för en god arbetsmiljö med en bra balans mellan arbete och privatliv. Utöver detta erbjuder vi en rad förmåner. Läs mer om hur det är att jobba hos oss: https://www.foi.se/jobba-hos-oss.html
Tjänsten är en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med sex månaders provanställning.
Vill du vara med och söka svaren för en säkrare värld?
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via ansökningsknappen senast den 7 april 2026!
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Martin Fransson enhetschef för enheten Samverkande system eller Anders Lennartsson enhetschef för enheten Systemeffektvärdering. Fackliga företrädare är Staffan Lindgren (Saco-S) och Magnus Lindström (OFR/S - ST). Samtliga nås på 08-555 030 00.
Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585). Inför säkerhetsprövning efterfrågas vidimerade kopior på de utbildningar och tjänstgöringsintyg som är relevanta för tjänsten.
FOI är en myndighet varmed inlämnade ansökningshandlingar blir allmän handling som på begäran kan lämnas ut till utomstående enligt offentlighets- och sekretesslagen.
Erbjudanden från rekryteringsföretag undanbedes. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets Forskningsinstitut, Foi
(org.nr 202100-5182), http://www.foi.se Arbetsplats
FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut Jobbnummer
9795001