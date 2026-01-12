Forskare i psykologi
Forskare på 80% för kvalitativ och kvantitativ forskning om psykisk hälsahttps://www.
uu.se/institution/psykologi/ är en del av den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet. Vid institutionen finns flera framgångsrika forskargrupper som bedriver forskning inom varierande områden i ämnet psykologi.
Den aktuella anställningen är knuten till professor Anne H Bermans grupp som undersöker psykisk hälsa och ohälsa bland universitetsstudenter samt utvärderar trandiagnostisk internetbehandling för dem som har symptom på mild till måttlig depression eller ångest. Den aktuella anställningen finansieras av ett externt uppdragsforskningsanslag från Folkhälsomyndigheten.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker en motiverad forskare med bakgrund inom psykologi och expertis i kvalitativa och kvantitativa analysmetoder. Den som tillträder tjänsten planerar och projektleder insamling och sammanställning av data om olika former av psykisk hälsa och ohälsa bland universitetsstudenter, med hjälp av kvalitativa och kvantitativa metoder. Resultaten redovisas i form av tre svenskspråkiga rapporter till uppdragsgivaren.
Kvalifikationskrav
För anställning ska du ha avlagt doktorsexamen i psykologi. Anställningen riktar sig främst till forskare som avlagt doktorsexamen inom de senaste åtta åren. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än åtta år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc. För den aktuella anställningen krävs dokumenterad erfarenhet av relevant forskning inom området, som intressenters perspektiv på studenters behov av hjälp och stöd gällande psykisk hälsa, studenters uppfattningar om stöd och hjälp för psykisk hälsa respektive hjälpsökande, samt enkätstudier om studenters psykiska hälsa och återkoppling därom till enkät svaranden.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Dokumenterad erfarenhet av egen forskning inom psykisk hälsa och internetbehandling för unga vuxna och universitetsstudenter, inklusive projektledning. Erfarenhet av interventionsstudier på nationell och internationell nivå, och även utveckling och implementering av internetbehandlingsprogram. Erfarenhet av en eller flera metoder inom kvalitativ analys, gällande större och mindre dataset. Vad gäller kvantitativ forskning, erfarenhet av att arbeta med stora dataset och även av analyser av data från studier med flera uppföljningstillfällen över tid. Kunskap om analyser med programmet SPSS, och/eller R, respektive kvalitativa analysprogram. Erfarenhet av att redovisa uppdragsforskning i form av svenskspråkiga rapporter till uppdragsgivaren.
Ansökan ska innehålla följande
- Kopia på doktorsexamen
- Redogörelse för forskningsmeriter och erfarenheter (max 3 sidor)
- CV inklusive relevanta publikationer
- Rekommendationsbrev och/eller kontaktuppgifter till minst 3 referenser
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 80 %. Tillträde 1 februari 2026 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala.
Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Anne H. Berman, mailto:anne.h.berman@psyk.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 26 januari 2026, UFV-PA 2025/4060.
Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla 7 600 anställda och 53 000 studenter som med nyfikenhet och engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser.
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom Uppsala universitethttps://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/
Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
