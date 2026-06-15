Forskare i psykologi
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2026-06-15
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Forskare i psykologi
Vill du arbeta med forskning med stöd av kompetenta och trevliga kollegor i en internationell miljö? Vill du ha en arbetsgivare som satsar på ett hållbart medarbetarskap och erbjuder trygga, förmånliga arbetsvillkor? Välkommen att söka anställning som forskare vidinstitutionen för psykologi , Uppsala universitet.
Beskrivning: Vi söker en driven och erfaren forskare och psykolog som vill bli en del av forskningsprojektet DIMFI vid Uppsala Barn- och Babylab. Din roll innebär både att utveckla ny kunskap och att sprida forskningsresultat till såväl forskarsamhället som en bredare allmänhet. Du kommer särskilt att arbeta med att fördjupa förståelsen för hur neuro‐okulära markörer, baserade på corneal reflection eye tracking, kan kopplas till psykiatriska tillstånd såsom ADHD, autism, ångest och depression. Även transdiagnostiska komponenter, såsom emotionsreglering eller sensorisk känslighet, är viktiga områden som forskningen belyser. Kommunikation sker främst genom vetenskapliga publikationer och konferensbidrag, men även populärvetenskapliga och massmediala format kan bli aktuella.
DIMFI – DIMensional Fidelity – är ett forskningsprojekt med den officiella titeln "Multidimensional Profiles of Neuropsychiatric Biomarkers from Eye Movement Measurements" (etikgodkännande Dnr 2024‐00648‐01). Projektet kombinerar avancerad ögonrörelseteknik med psykologiska mätmetoder för att kartlägga biologiska mekanismer som påverkar psykisk hälsa.
Arbetet fokuserar på att identifiera neuropsykologiska biomarkörer som kan relateras till olika psykiatriska profiler. Genom ett transdiagnostiskt perspektiv, där DSM‐5 kompletteras med Research Domain Criteria (RDoC), strävar projektet efter att fånga mer nyanserade dimensioner av beteende och hjärnfunktion än vad traditionella diagnoskategorier tillåter.
Som medlem i forskargruppen blir du en viktig del av ett projekt som befinner sig i framkant av biomarkörforskningen och som har potential att förändra hur vi förstår och bedömer psykisk ohälsa.
Arbetsuppgifter: I uppgifterna ingår datainsamling med hjälp av eyetracking och webbformulär, statistisk analys av data, författande av vetenskapliga texter, samt aktivt deltagande i forskargruppens möten och utvecklingsarbeten.
Kvalifikationer: Sökande ska ha doktorsexamen, psykologlegitimation och dokumenterad klinisk erfarenhet. Rollen kräver en stark analytisk förmåga och en skicklighet i att omvandla forskningsresultat till tydliga budskap anpassade för olika målgrupper, även utanför akademin.
Vi fäster stor vikt vid personliga egenskaper. Du behöver kunna samarbeta med forskare från flera discipliner samt med aktörer inom både vård och privat sektor. Du arbetar strukturerat och målinriktat, är van vid att hantera både korta och längre tidsramar och trivs i en miljö där vissa uppgifter är utåtriktade och kräver god samarbetsförmåga.
Arbetet förutsätter också att du tar egna initiativ, driver processer framåt och känner dig trygg i att arbeta självständigt. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av eyetracking-metoden (inklusive analys och visualisering) är starkt meriterande.
Om anställningen: Anställningen är tillsvidare. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2026-10-01 eller enligt överenskommelse. Individuell lönesättning tillämpas. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av: Pär Nyström, telefon +46 (0) 18 471 2139, email par.nystrom@psyk.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 juni 2026. UFV PA 2026/2005.
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Anställningen kan komma att säkerhetsprövas. Vid säkerhetsprövning är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd.
Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.
Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.
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Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uppsala Universitet
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Box 256 (visa karta
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751 05 UPPSALA Arbetsplats
Uppsala universitet, Institutionen för psykologi Jobbnummer
9962733