Forskare i magnetiseringsdynamik
2025-12-30
Institutionen för Fysik och Astronomi är en av Uppsala universitets största institutioner, med forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik, med en omfattande samverkan med omvärlden.
Forskningsavdelningen för Materialteori omfattar c:a 90 personer varav 25 är doktorander. Forskningsämnen omfattar mycket grundläggande kvantmekaniska fenomen till avancerade undersökningar av nya funktionella material, ofta med tillämpningar mot teknologier som kan beskrivas ligga inom området "grön energi". Avdelningen för Materialteori erbjuder en unik forskningsmiljö och forskaren skall dra nytta av, samt bidra till, den stora expertisen inom numeriska studier av materials vibrations- och magnetiska spektroskopi.
Forskaren ska ansvara för att utveckla teoretiska metoder för simuleringar av spridning av snabba elektroner på kopplade spinn- och gitterexcitationer. Tidsupplösta studier samt studier av temperaturberoenden förutses. Han/hon ska utveckla nya och effektiva algoritmer för simuleringar av svepelektronmikroskopi med atomär upplösning och driva samarbeten med experimentella grupper inom detta område.
Kvalifikationskrav
Krav för anställning är doktorsexamen inom fysik, materialvetenskap eller motsvarande. Gedigen
kunskap av kvantmekanik samt den kondenserade materiens fysik är ett krav, likaså god
kommunikationsförmåga på engelska. Dokumenterad erfarenhet av atomistisk spinndynamik,
gitter-/latticedynamik och simuleringar av elektronstrålens propagation krävs också för anställningen.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Ingående kunskap om simuleringar av elektronenergiförlustspektroskopi av fononer och/eller magnoner är meriterande.
Om anställningen
Anställningen är tillsvidare och forskaren ska arbeta inom avdelningen för materialteori. Anställningen är på heltid (100%). Tillträde 2026-03-01 eller enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av:
Jan Rusz +46 18 471 58 44, jan.rusz@physics.uu.se
Välkommen med din ansökan senast den 29 december 2026, UFV-PA 2025/4047.
