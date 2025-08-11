Forskare i kvantfältteori
2025-08-11
Nordita, Nordiska institutet för teoretisk fysik, grundades 1957 i Köpenhamn och flyttades 2007 till Stockholm, där det har KTH och Stockholms universitet som värduniversitet.
Forskning vid Nordita har en bred profil inom modern teoretisk fysik, med ämnen som astrofysik, biofysik, kondenserade materiens fysik, gravitation, kosmologi och astropartikelfysik, högenergifysik, kvantinformation, mjuk materia och statistisk fysik/komplexa system. Den lokala forskningen kompletteras av vetenskapliga program som sammanför grupper av ledande experter för att arbeta inom specifika ämnen under en längre tid. Det ges även goda möjligheter till samarbete med forskare vid de närliggande universiteten.
Mer information om oss finns på: http://www.nordita.org
Projektbeskrivning
Forskaren kommer att arbeta med kvantfältteori, med särskilt fokus på matrismodeller och deras tillämpningar inom gauge/gravitationsdualitet.Publiceringsdatum2025-08-11Dina arbetsuppgifter
Anställningen innebär att bedriva forskning i enlighet med teman från projektbeskrivningen, under ledning av PI.
Behörighetskrav
En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
Bedömningsgrunder
Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Erfarenhet av arbete med icke-perturbativa metoder inom kvantfältteori krävs.
Om anställningen
Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 9 månader. Tillträde enligt överenskommelse.
