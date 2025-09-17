Forskare i CFD-simulering av värmeöverföring och kristallisation
2025-09-17
Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad på avdelningen för processteknik på KTH och kommer att fokusera på CFDsimulering av värmeöverföring.
Det är en del av vår verksamhet för hållbara processer och avkarbonisering av industrin. Det aktuella projektet fokuserar på CFD-simuleringar av kemiskt reagerande flöden med tillämpning på värmeåtervinning. I detta projekt tar vi hänsyn till flödet, turbulensen, blandningen, den kemiska reaktionen med ändlig hastighet och konjugerad värmeöverföring i simuleringarna. Projektet kommer att omfatta avancerade värmeväxlare av elementära och riktiga typer. Vi använder både high-fidelity-simuleringar för att fånga detaljerna i kemikalien som är associerad med värmeöverföring och kommersiella koder (ANSYS) för att simulera den komplexa värmeväxlaren. Arbetet kommer att bestå av att sätta upp simuleringar, sammanfoga komplexa geometrier, använda superdatorer, dataanalys och presentation av resultatet. Dataanalysen kan innehålla viss kodning i python för att skapa/modifiera korta skript för att använda maskininlärning eller modalanalystekniker.
- Avlagd doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen i förbränningsvetenskap, flödesmekanik, kemiteknik eller energiteknik.
- Dokumenterad erfarenhet av CFD-simuleringar av komplexa, reagerande flerfasflöden, kristallisationsreaktorer eller turbulent förbränning
- Dokumenterad publicering i internationella topptidskrifter och förmåga att kommunicera på engelska då forskaren ska kunna presentera på konferenser.
- Förmåga att arbeta självständigt och motiverat för att nå målet
- Förmåga att samarbeta i en mångkulturell miljö.
Meriterande
- Dokumenterad färdighet med OpenFOAM, COMSOL eller ANSYS/Fluent
- Användning av modal analys eller Machine Learning för dataanalys
- Användning av superdator för att utföra CFD-simuleringar
- Kunskap om mångfalds- och likabehandlingsfrågor med särskild fokus på jämställdhet
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Fackliga representanter
Ansökan ska innehålla:
- CV inklusive relevant yrkeserfarenhet och kunskap.
- Kopia av examensbevis och betyg från dina tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om de ursprungliga dokumenten inte utfärdas på något av dessa språk.
- Kortfattad redogörelse för varför du vill bedriva forskning, dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. max 2 sidor lång.
Om anställningen
Anställningen gäller tidsbegränsat enligt avtal - i upp till 12 mån, med tillträde enligt överenskommelse.
Sista dag att ansöka är 2025-10-02
Christophe Duwig, duwig@kth.se +46737652262
9512525