Företagsekonomiska institutionen är den största institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och bedriver omfattande forskning och utbildning på grund- och avancerad nivå och forskarutbildning inom ämnena företagsekonomi och ekonomisk geografi, och söker nu en forskare som förstärkning till två pågående projekt:Försäkringsbolaget i de digitala ekosystemen - nya former av intermediering. Det är ett 2-årigt forskningsprojekt finansierat av Länsförsäkringars Forskningsstiftelser och syftar till att belysa hur framväxande digitala ekosystem inverkar på försäkringsbranschens funktion som intermediär. Projektet är tvärdisciplinärt och involverar konsumtionsvetare, systemvetare samt forskare från redovisning och finans.Databasprojektet: målet med detta flerdisciplinära projekt är att stärka storskalig AI-inriktad analys av företagskommunikation. Forskning visar att tonfall, språk och andra kvalitativa faktorer har materiell påverkan på hur kapitalmarknaden bedömer innehållet i företagsrapportering. Projektet går ut på att bygga upp och förvalta en databas med årsrapporter (initialt) för europeiska börsnoterade företag. Projektgruppen använder AI (särskilt maskininlärning och mönsterigenkänningsmekanismer för analys av ostrukturerad data) för att analysera innehållet och användbarheten av rapporterna, samt i vilken utsträckning publicering av rapporterna har effekter på kapitalmarknaden. Projektet gör databasen tillgänglig för forskare, studenter och andra användare under förutsättning att dessa hänvisar till databasen. Utöver själva databasen kommer projektet också att utveckla och fritt tillhandahålla enkla mått på t.ex. läsbarhet, antal ord, och tonfall.2020-05-25Arbetsuppgifterna innebär att du sammanställer material, gör statistiska analyser samt skriver rapporter och artiklar. I rollen ingår att delta i datainsamling och projektmöten inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår också att:Identifiera de viktigaste datakällorna för prissättning och riskbedömningar av olika typer av försäkringar.Utveckla och använda ostrukturerade datainsamlingsmetoder (nätspindlar och webbskrapning).Genomföra algoritmbaserade data-analyser med hjälp av maskininlärning.Bidra i skrivandet av populärvetenskapliga texter och vetenskapliga artiklar.Delta i vidareutvecklingen av forskningsprojektet.Arbeta med automatiska processer för insamlande av rapporter och bygga upp web-baserade verktyg för åtkomst till, och analys av, data.Vi söker dig som har doktorsexamen med finans i fokus. Du behöver ha god förmåga att samla in, analysera och sammanställa information och texter. Utöver detta är det meriterande om du har kunskaper inom forskningsfältet digitala ekosystem och/eller försäkringsbranschen och inom teoribildningar med koppling till informationsasymmetri, samt goda kunskaper i dataprogrammet R och/eller Phyton. Du bör ha goda kunskaper om IT-infrastruktur med fokus på lagringskapacitet, automatiska processer för insamlande av rapporter, förståelse för och teknisk förmåga att bygga upp web-baserade verktyg för åtkomst till, och analys av, data. Utöver detta krävs även kunskap om årsredovisningar och andra publika företagsrapporter. För tjänsten krävs personliga egenskaper såsom självständighet, god samarbetsförmåga och att du är välstrukturerad med god förmåga till kritiskt tänkande. Du behöver kunna uttrycka dig mycket väl på engelska, både muntligt och i skrift, samt behärska Office-paketet väl.AnställningAnställningen är tidsbegränsad, allmän visstidsanställning 6 månader, heltid 100 %, med placering vid Företagsekonomiska institutionen, Vasagatan 1 i Göteborg. Tillträde i juli 2020 eller enligt överenskommelse.