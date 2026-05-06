Forskare
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Vi söker en forskare (postdoktor) med intresse av forskning med internationell koppling
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa bedriver utbildning och forskning med fokus på vård, hälsa och människors livsvillkor. Vi utbildar sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor med målet att möta samhällets behov av kompetent och engagerad hälso- och sjukvårdspersonal. Forskningen vid institutionen spänner över många områden, men har en gemensam utgångspunkt i personcentrerad och evidensbaserad vård. Vi är nationellt och internationellt ledande inom personcentrerad vård och detta synsätt genomsyrar både utbildning, forskning och samverkan med hälso- och sjukvården. Institutionen är en del av Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet och har sin verksamhet på Campus Medicinareberget med direkt närhet till Sahlgrenska universitetssjukhuset, en miljö som präglas av tvärprofessionellt samarbete, klinisk relevans och hög akademisk kvalitet. Vår institution har ungefär 1200 studenter som utbildar sig inom legitimationsyrken i vården, både på grund- och avancerad nivå.
Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Mångfald är en styrka, och vi arbetar aktivt för en inkluderande och jämställd arbetsmiljö där alla medarbetare ges möjlighet att trivas och utvecklas. För att skapa goda förutsättningar för balans mellan arbete och privatliv erbjuder vi flexibla arbetsformer, såsom distansarbete och flextid. Göteborgs universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.gu.se/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter
Som forskare (postdoktor) kommer du att spela en central roll i både nationella och internationella forskningsprojekt med ett fokus på Sexuell, Reproduktiv Hälsa och Rättigheter. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer inkludera att planera, genomföra och följa upp forskningsaktiviteter, med särskilt fokus på implementeringsforskning. Du kommer att:
planera och genomföra datainsamling, såsom intervjuer, fokusgrupper och dokumentstudier,
genomföra systematiska kvalitativa analyser och tolka forskningsdata,
bidra till manusskrivning och framtagande av vetenskapliga publikationer,
sammanställa och presentera resultat i samarbete med projektgruppen,
arbeta med datahantering och analys, där även statistiska analyser kan ingå.
I anställningen ingår ansvar för att självständigt och i samarbete med projektgruppen planera och genomföra forskningsrelaterade arbetsmoment. Du ansvarar för datainsamling, analys och dokumentation enligt gällande forskningsetiska riktlinjer samt bidrar aktivt till analysarbete och vetenskaplig publicering.
Du arbetar i nära samverkan med projektledare och övriga forskare för att säkerställa hög vetenskaplig kvalitet i hela forskningsprocessen.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en doktorsexamen inom för tjänsten relevant ämnesområde. Barnmorskelegitimation är meriterande.
För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav samt för att söka anställningen se den fullständiga annonsen på https://www.gu.se/jobba-hos-oss/lediga-anstallningar.
Anställning
Anställningen är en tidsbegränsad anställning upp till 11 månader, med tjänsteomfattning 50%. Placering vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta;
Projektledare docent Malin Bogren, malin.bogren@gu,se +46 738 099 508
Ansökan
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Ansökan ska vara komplett med kopia på doktorsexamen och andra relevanta intyg samt ev. kopia på barnmorskelegitimation.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-05-27.
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
