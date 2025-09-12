Forskare
Forskare i utveckling av polymera och flytande elektrolyter för Li-batterier
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet.
Institutionen för kemi - Ångström bedriver forskning och utbildning inom kemiämnet. Institutionen har 270 anställda och omsätter 300 miljoner kronor. Vid institutionens sex program bedrivs mycket framgångsrik forskning av hög internationell klass. Vi har ett stort antal externt finansierade forskningsprojekt, ofta med internationellt samarbete och vi ser en fortsatt god tillväxt inom vårt ämnesområde. Institutionen har utbildningsuppdrag inom ingenjörs- och civilingenjörsprogram samt masterprogram.
Arbetet avser experimentell forskning och utveckling av elektrolyter för Li-baserade batterier. Detta innebär relevant materialkaraktärisering, tillverkning av prototypceller och elektrokemisk testning. Projektet innebär också projektledning, marknadsanalys och kommunikation med kommersiella aktörer inom batteriområdet.
Kvalifikationskrav
- Forskarutbildning i kemi inom batteriområdet.
- Erfarenhet av arbete i industri inriktad på energilagring.
- Sökande skall behärska mycket god svenska och engelska i tal och i skrift.
- Dokumenterad kompetens avseende experimentellt arbete med batterielektrolyter, både flytande samt polymera material.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det arbetet inom avdelningen samt bidra till dess framtida utveckling.
Önskvärt/meriterande i övrigt
Erfarenheter av projektledning och marknadsanalys är intressant.
Om anställningen
Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är heltid. Tillträde enligt överenskommelse. Placeringsort: Uppsala
Upplysningar om anställningen lämnas av
Professor Daniel Brandell, Daniel.Brandell@kemi.uu.se
, 018-4713709
Välkommen med din ansökan senast den 25 September 2025, UFV-PA 2025/2747.
