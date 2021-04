Forshällaskolan söker lärare till årskurs 1-6 - Uddevalla kommun, Barn- och utbildning - Grundskolelärarjobb i Uddevalla

Uddevalla kommun, Barn- och utbildning / Grundskolelärarjobb / Uddevalla2021-04-08Vi är allt fler som väljer att bo i Uddevalla. Kommunen växer stadigt och har idag drygt 55 000 invånare. Här har vi hav, skog och fjäll nära inpå och dessutom ett rikt näringsliv som präglas av småföretagande och god samverkan.I Uddevalla kommun strävar vi aktivt efter mångfald genom att värdesätta och rekrytera medarbetare med olika bakgrund. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. I mötet med andra människor är våra ledord öppenhet, respekt och professionalitet. Tillsammans arbetar vi för ett hållbart samhälle - för alla invånare.Hjärtat i Bohuslän, liv, lust och läge ger livskvalitet!2021-04-08Är du en pedagog som brinner för att samarbeta med andra och se möjligheter att utveckla verksamheten, då är Forshällaskolan rätt arbetsplats för dig.Genom kollegialt lärande och samverkan mellan gränser får vi trygghet och utveckling av undervisningen, och därmed bra förutsättningar för en god kunskapsutveckling hos våra elever.Forshällaskolan ligger på landet ca en mil söder om Uddevalla. Skolan är en F-6 skola med ca 319 elever fördelade på 15 klasser. Vi har 6 fritidshemsavdelningar på skolan, med ca 200 inskrivna barn. Antalet pedagogisk personal på skolan är ca 40 till antalet. Vid sidan av den pedagogiska personalen finns en elevhälsa bestående av kurator, specialpedagog, skolsköterska.Undervisning i en årskurs, 1-6, beroende på behörighet. Mentorskap kommer ingå i tjänsten med utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och du kommer ingå i ett arbetslag med andra lärare. Vidare kommer du delta i arbetslagets och skolans olika utvecklingsarbeten.Övriga arbetsuppgifter som lärare normalt har, ingår också, såsom rastvakt, dokumentation m.m.Lärarlegitimation mot grundskolans tidigare år. Du är väl förtrogen med LGR 11, och arbetar med formativ bedömning i undervisningen. Du har god datorvana och ser IKT som ett naturligt arbetssätt. Du är intresserad av att utveckla skolan till en positiv plats för alla.Vi fäster även stor vikt vid de personliga egenskaper och färdigheter som vi bedömer krävs för att fungera väl inom yrket som exempelvis personlig mognad, flexibilitet. Du skall vara serviceinriktad med fokus på samarbete med kollegor, vårdnadshavare och elever. Du är en god ledare i klassrummet med tydlighet i kommunikation, mål och resultat. Du har egenskaper som innefattar både struktur och kreativitet. Intervjuer kommer att ske löpande, vilket betyder att du kan komma att kallas till intervju innan ansökningstiden gått ut.För tjänster där lärarlegitimation/examensbevis/studieintyg krävs ska detta lämnas in före anställning.Anställning sker under förutsättning att erforderliga beslut fattas. För tjänster där arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn och ungdomar, samt för verksamhet inom LSS, vård- och omsorg, hälso-och sjukvård, psykiatrisk vård och missbruksvård, ska giltigt utdrag ur polisens belastningsregister visas upp alternativt lämnas in före anställning. Tänk på att det kan ta tid att få utdraget så beställ det i god tid för att rekryteringsprocessen inte ska fördröjas.För dig som inte är medborgare inom EU/EES-området krävs arbetstillstånd, detta gäller inte dig som har permanent uppehållstillstånd. Arbetstillståndet ska uppvisas vid intervjutillfället.Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: 210809 TillsvidareanställningMånadslönSista dag att ansöka är 2021-05-02Uddevalla kommun, Barn- och utbildning5679900