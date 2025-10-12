Församlingshemsvärd med matintresse
2025-10-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Rogberga-Öggestorps församling
Församlingshemsvärd
Svenska kyrkan Rogberga-Öggestorps församling
Svenska kyrkan i Rogberga-Öggestorp är en församling med anor tillbaka till 1100-talet. Visste du att man hittade en silverskatt på 3000 silvermynt med mynt från Erikska- och Sverkiska tiden? Eller att dopfunten i Öggestorp är från 1100-talet? Att danskarna plundrade Rogberga kyrka på 1600-talet? Detta innebär att kyrkorna och kyrkogårdarna har en historia att förvalta men också en berättelse att berätta.
Rogberga-Öggestorps församling har som grundläggande uppgift att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor skall komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Församlingen består av 2900 medlemmar som tillsammans har ett gemensamt ansvar för grundläggande uppgifterna i Svenska kyrkan och begravningsverksamheten. Det är till detta uppdrag som vi söker en personal.
Anställning
I Rogberga-Öggestorps församling söker vi en person som vill anta utmaningen att tillsammans med övriga anställda och ideella stötta, förvalta och utveckla församlingens uppdrag. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär att vara hjärtat och navet för verksamheten. Som församlingshemsvärd kommer mat och prat vara viktig där förmågan att skapa förutsättningar för gemenskap och en känsla av ett hem vara centrala. Samtal, omsorg och vägledning, samt förmåga att organisera och skapa möjlighet för människor att vara delaktiga i gemenskapen är också centrala delar.
Det innebär ett högt tempo med många sociala kontakter men också möjligheten att få bidra i det lugna med det som är viktigt på riktigt.
Arbetsuppgifter som förekommer:
1. Praktiska och organisatoriska uppgifter
• Planera och ordna måltider vid kyrkliga sammankomster: kyrkkaffe, soppluncher, församlingsaftnar, konfirmandläger, sorgegrupper, högtider och andra möten.
• Ansvara för köket och samlingslokalerna - inköp, städning, hygien, smyckning, planering av resurser och lagerhållning.
• Samordna frivilliga som hjälper till med servering, bakning, matlagning eller städning.
• Praktiskt stöd vid högtider (jul, påsk, midsommar, söndagar och högtider m.m.), t.ex. dekorera, duka och skapa en välkomnande miljö och ett andligt hem.
2. Gemenskaps- och omsorgsarbete
• Vara värd och mötesplatsens hjärta - ta emot människor, skapa en varm atmosfär och visa vägen in i kyrkans gemenskap.
• Lyssna, samtala och finnas till för människor som söker en plats eller behöver någon att prata med.
• Bidra till att bygga broar mellan generationer - från barnfamiljer vid kyrkans barngrupper till äldre vid soppluncher eller gudstjänster.
• Delta i och stötta diakonalt arbete genom att skapa sammanhang där ensamhet bryts och människor känner sig sedda.
3. Stöd i församlingens grundläggande uppgifter
• Gudstjänstliv: medverka genom att ordna kyrkkaffe, förbereda måltidsgemenskap eller praktiskt stöd kring kyrkans högtider.
• Undervisning: stödja konfirmand- och barnverksamhet, t.ex. genom matlagning, fika och gemenskapsbyggande aktiviteter.
• Diakoni: vara en medmänniska i samtal och omsorg, bidra till att församlingen är en trygg plats.
• Mission: genom gästfrihet och en öppen atmosfär vara en levande del av kyrkans utåtriktade ansikte.
4. Personliga egenskaper och förmågor
• Värme och gästfrihet - kunna skapa känslan av hem och trygghet.
• Organisationsförmåga - hantera många praktiska uppgifter parallellt.
• Omsorg och lyhördhet - kunna se den enskilda människan i gemenskapen.
• Ledarskap i det lilla - inspirera och samordna frivilliga och medarbetare. I tjänsten ingår att tillsammans med nuvarande personal, förtroendevalda och ideella förvalta och utveckla verksamheten.
• I tjänsten är det givet att möta människor i både glädje, sorg och vardag vilket innebär att samordning av allehanda information kommer vara en viktig arbetsuppgift.
• I tjänsten ingår det att arbeta nära kyrkoherden.Publiceringsdatum2025-10-12Kvalifikationer
• Körkort, lägst B - Krav
• Dela Svenska kyrkans värdegrund - krav
• Datorvana - krav
• Kunskap i Office365 - krav
• Dokumenterad kunskap kring matlagning och städning meriterande
• Dokumenterad kunskap kring arbetsledning meriterande
• Dokumenterade kunskap inom administration är meriterande
• Vi förutsätter att medlemskap den sökande är medlem i Svenska kyrkan - Krav
Vid anställningsprocessen
• Personlighetstester kan förekomma
• Registerutdrag
• Referenstagning
• Planerad anställningsstart 1 februari 2026.
Sista dag att ansöka är 2025-11-15
E-post: Tenhult@svenskakyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Rogberga-Öggestorps församling
(org.nr 252002-9360), https://www.svenskakyrkan.se/rogberga-oggestorp
Kyrkans Hus, Myrstadavägen 19 (visa karta
)
561 60 TENHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Greger Larsson greger.larsson@svenskakyrkan.se 0730374780 Jobbnummer
9552245