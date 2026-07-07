Försäljningsledare Kassa - Coop Kongahälla
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Kungälv Visa alla butikssäljarjobb i Kungälv
2026-07-07
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, Göteborg
, Partille
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eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som älskar försäljning? Då kan du vara rätt person för oss!
Vi söker dig som är positiv, driven och brinner för att ge våra kunder branschens bästa kundbemötande. Vidare trivs du i en ledande position och drivs av nya utmaningar.
I din roll som försäljningsledare för kassa kommer du arbeta i kassalinjen och du blir en viktig del i butikens drift, därför söker vi dig som känner dig manad att se till att kunderna får branschens bästa kundbemötande och att kassalinjen alltid håller högsta kvalité. Det är därför viktigt att du tycker om att arbeta i ett högt tempo och känner dig trygg i att hantera stressiga situationer. Arbetet som försäljningsledare innebär ett visst ledningsansvar dock inget personalansvar. Man är ansvarig för kassans funktion samt uttryck runt kassalinjen.Du kommer att vara butikens ansikte utåt och på ett professionellt sätt tillgodose våra kunder med den bästa service samtidigt som du sprider glädje och energi. Vi ser att du är en lagspelare av rang, är ambitiös, har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje.
Du kommer även att få arbeta med alla arbetsuppgifter som är vanligt förekommande i butik, exempelvis;
Arbeta i kassan
Fylla på varor i hyllorna och fronta
Bygga exponering på säljtorg och gavlar
Arbeta med fys och svinn
Arbeta med egenkontroller
Hålla städat och snyggt i butiken
Tidigare bred erfarenhet från arbete inom service och ledarskap är mycket meriterande, men personlig lämplighet är minst lika viktigt för oss på Coop.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 30 h/vecka med tillträde enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna varierar med dag och kvällstid samt varannan helg. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten kontakta Butikschef Johanna Järnros på e-post: kongahalla.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
God svenska i tal och skrift är ett krav
18 år fyllda är ett krav då du ska kunna arbeta i och ansvara för kassan självständigt
Erfarenhet och kompetens från detaljhandel är viktigt
Tidigare bred erfarenhet inom service och ledarskap är mycket meriterande
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
442 48 KUNGÄLV Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9995849