Försäljningsledare - Coop Masthugget
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-06-25
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad person som älskar mat och försäljning och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du en av de stjärnor som vi söker!
Coop Masthuggskajen är en helt nybyggd butik som slår upp sina dörrar i oktober 2026. Som Försäljningsledare hos oss kommer du att få en spännande och inspirerande resa genom att få vara med ända från start och där du tillsammans med dina kollegor ges möjlighet att skapa en butik i världsklass.
Vi söker nu fyra inspirerande och engagerade Försäljningsledare inom följande områden;
Frukt & Grönt - Tidigare goda erfarenhet från arbete med frukt och grönt erfordras.
Bageri - Tidigare goda erfarenheter från arbete med bröd och bageri erfordras.
Manuell fisk & Deli - Tidigare goda erfarenheter från arbete vid manuella fisk och/eller delikatessdiskar erfordras
Kallkök - Tidigare goda erfarenheter från arbete med köksarbete i kallkök, och/eller som Kock/kallskänka, erfordras
Gemensamt för alla Försäljningsledare är att vi värdesätter stort att du är positiv, driven och brinner för att ge våra kunder branschens bästa kundbemötande och matupplevelse. Vidare behöver du vara ansvarstagande, initiativtagande och gärna att du drivs och trivs med nya utmaningar.
Som Försäljningsledare Kundflöde är du en nyckelperson i verksamheten och arbetar mot uppsatta mål, genom en välplanerad och kreativ säljplanering i våra manuella servicepunkter sörjer du för en högkvalitativ kundupplevelse i det personliga mötet. I din roll ingår även att följa upp och arbeta mot nyckeltal, samt arbeta med ständiga förbättringar inom ditt ansvarsområde, som ingår i området det personliga kundmötet. I din roll ingår att aktivt medverka till att säkra goda kundmöten så väl i servicepunkter som i butik, samt är delaktig i att planera och genomföra marknadsaktiviteter för att stärka kunderbjudandet på den lokala marknaden. I din roll ingår även att coacha säljarna inom ditt ansvarsområde och arbetsledning under butikens olika öppettider. Du är en förebild och agerar i enlighet med Coops policys och Coops vision "Sveriges viktigaste konsumentkraft". Arbetet är fysiskt krävande.
Det är viktigt för oss att du trivs med att arbeta i ett högt tempo och att du känner dig trygg i att hantera stressiga situationer. Arbetet som Försäljningsledare Kundflöde innebär ett visst ledaransvar vilket gör att tidigare erfarenhet från detaljhandeln är ett krav och tidigare erfarenheter från ledarroller är meriterande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Du kommer att vara butikens ansikte utåt och på ett professionellt sätt tillgodose våra kunder med den bästa service samtidigt som du sprider matglädje och energi. Vi ser att du är en lagspelare av rang, är ambitiös, har lätt för att skapa långsiktiga kundrelationer och har egenskapen att inspirera kunden till köpglädje. Du kommer att rapportera till Kundflödeschef.
I din roll kommer du bland annat att få arbeta med;
Sprida matglädje och inspiration i butiken
Leda och coacha medarbetare inom ditt område
Minimera fys och svinn
Event, säljplanering, exponering och uppföljning
Beställningar
Administration
Egenkontroll
Skyltning och sociala medier
Här får du vara med och öppna en helt ny butik och Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande jobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Alla fyra tjänster är tillsvidareanställningar på 35 tim/vecka vardera. Önskat tillträde 1 september men sker eller enligt överenskommelse. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger. Rekrytering sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer angående någon av tjänsterna kontakta Butikschef Mattias Hellohf e-post: masthugget.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via coop.sePubliceringsdatum2026-06-25Utbildningsbakgrund
Gymnasieutbildning är ett krav, eftergymnasial utbildning inom relevant område är meriterandeDina personliga egenskaper
Kreativ
Innovativ
Stark servicekänsla
Ett coachande förhållningssätt
Genuint intresse för mat
Erfarenhet/Särskild kompetens
Tjänsterna kräver erfarenhet och kompetens inom daglig- och/eller detaljhandelsförsäljning eller annat serviceyrke som tex hotell, konferens, restaurang etc
Erfarenhet av att leda personal är meriterande
Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172)
413 28 GÖTEBORG Arbetsplats
Coop Masthuggskajen Jobbnummer
9979389