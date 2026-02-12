Försäljningschef till Mastec
2026-02-12
Den här rekryteringen görs av Addpeople. Lyssna på Addpeoples podcast där vi på Mastec Components berättar mer om oss och vem vi söker här: https://open.spotify.com/episode/5epNXlhcbnxPkgPMShIOma?si=Rh17qOKvTn6VnIVBO7DiAg
Därför är du viktig
Som försäljningschef hos Mastec Components är du en central del av vår fortsatta utveckling. Du leder vårt säljarbete med teknisk bravur, bygger starka kundrelationer och ser till att vi arbetar strukturerat mot våra mål. Det du gör - varje dag - påverkar både affären, kulturen och våra resultat!
När Senad Hodzic nyligen gästade vår poddstudio och fick frågan "Vad är roligast med den här rollen?" behövde han inte fundera länge:
"Allt pekar framåt. Vi har modern teknik och oerhört kompetent personal. Det är en fantastisk ryggsäck att bära med sig ut till kunden - det gör att man känner sig trygg med det vi har att erbjuda." Fortsätt lyssna på podden och hör mer om Mastec Components planer och mål!
Det här är Mastec Components
Mastec AB är en privatägd industrikoncern med ett flertal anläggningar i södra Sverige och Polen. Mastec agerar som underleverantör i större industriprojekt - från idé och produktutveckling till serietillverkning. Vi erbjuder skärande bearbetning i metall och plast, avancerad svetsning och bockning av plåt, men även ytbehandling. Mastec-koncernen har cirka 450 anställda och omsätter cirka 800 Mkr. Efter en tid av omstrukturering av koncernen är vi nu inne i en ny spännande tillväxtfas.
Mastec Components i Dalstorp har lång erfarenhet av tunnplåtsbearbetning i form av laserskärning, bockning och bearbetning, tillsammans med svetsning och montering. Bolaget omsätter strax över 100 miljoner och består av cirka 60 medarbetare.
Fokus i din roll
I den här rollen har du det övergripande ansvaret för försäljningen. Du sätter mål och strategier i samråd med platschef, leder försäljningsteamet, och ser till så att våra prognoser, avtal och processer håller hög kvalitet.
Som försäljningschef är ditt fokus att fortsätta utveckla, bibehålla och skapa långsiktiga relationer med våra kunder. Det är också här tyngdpunkten i rollen ligger - att skapa förtroende hos våra kunder, vilket du bäst gör genom din tekniska förståelse och förmåga att bygga goda relationer.
Lika viktigt som din tekniska kompetens blir din affärsmässighet. Du möter såväl stora som mindre kunder, tar del av ritningsunderlag och skapar dig en förståelse för helheten i varje affärsmöjlighet för att kunna värdera underlaget. Vi vill vara en nära samarbetspartner där vi utvecklas tillsammans - ett ömsesidigt förtroende, där vi hjälper kunden från första ritning till färdig produkt.
Rollen är både operativ och strategisk - du utvecklar kundrelationer, analyserar förfrågningar, tekniska lösningar och offerter, samt ansvarar för att vi följer upp affären hela vägen. Rollen innebär också personalansvar, budgetansvar och ett nära samarbete med resten av verksamheten. Du rapporterar till platschef och ingår i ledningsgruppen.
Om vi får önska
Vi vet inte vem du är - än, men vi har en god bild om vad du har med dig sedan tidigare:
Teknisk högskoleutbildning alternativt motsvarande eller arbetslivserfarenhet.
Tidigare arbetat i liknande roll inom tillverkande industri.
Ett affärsinriktat förhållningssätt och en teknisk kompetens.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Grundläggande kunskaper i ekonomi.
Vana av MPS-system och god kännedom om ISO 9001 och 14001.
Är det rätt plats för dig?
Du gillar att ta ansvar och trivs i en roll där det händer mycket. Du är handlingskraftig, strukturerad, lösningsfokuserad och har lätt för att skapa förtroende - både internt och externt. Hos oss får du leda, påverka och utveckla, tillsammans med ett engagerat team.
För att lyckas som försäljningschef ser vi att du har en stor portion energi, nyfikenhet och en vilja att bidra med idéer till affärsverksamheten. Du har ett strategiskt intresse och drivs av att utveckla både affären och människorna omkring dig.
Du är en tydlig ledare som leder genom andra - du ser individen, coachar och skapar rätt förutsättningar för att teamet ska växa. Du är trygg i dig själv, kommunikativ och trivs i dialogen med människor. Förändringsarbete skrämmer dig inte - tvärtom, du vill vara en del av en organisation som befinner sig på sin nästa tillväxtresa.
Passar vår beskrivning in på dig? Varmt välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Placeringsort Dalstorp.
Du rapporterar till platschef.
Tillsvidareanställning.
Visa ditt intresse snarast, urval sker löpande.
Vid frågor, kontakta Anette Beckman 072-500 30 23.
