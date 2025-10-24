Försäljningschef till Cramo
En dag på Cramo
På Cramo arbetar vi tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga. Vi har en arbetsmiljö som uppmanar till samarbete, där vi stöttar och delar kunskap med varandra på alla nivåer av företaget. Det är vad som skapar vår sanna laganda!
Cramo erbjuder dig en utvecklande arbetsplats med en positiv företagskultur fina anställningsvillkor och bra personalförmåner.
Som Försäljningschef är ditt uppdrag att utveckla och supportera försäljningsorganisationen i din tilldelade geografi, från Varberg ner till Trelleborg. Du ansvarar för att arbetet i säljgruppen sköts enligt Cramos vision, mission och vårt DNA.
Rollen som Försäljningschef innebär att du bland annat är ansvarig för att implementera, utveckla och följa upp affärsplan och budget. Tillsammans med Distriktschef ansvarar du för att vi inom geografin jobbar mot uppsatta mål där dina medarbetare fokuserar och prioriterar rätt affärer och samtidigt skapar en hög kundnöjdhet.
Ditt uppdrag blir att genom strategiskt försäljningsarbete, coaching och ett stort kundfokus säkerställa vår fortsatta tillväxt på marknaden.
Personalansvaret ger dig aktivt ansvar att lyfta och utveckla varje individ i gruppen med målet att alla ska prestera på högsta nivå, må riktigt bra och trivas i vårt företag. Ditt team består av 8 säljare med stort driv och kundfokus där ni jobbar tätt ihop med Depå och Gruppchefer.
Som Försäljningschef har du en nyckelroll inom distriktet och regionen där du samverkar aktivt med andra ledare för att uppnå rätt resultat. Du förväntas även ta ansvar för utvalda fokusområden inom försäljningsarbetet regionalt. Du ingår i regionledningen och rapporterar direkt till Regionchef.
Placeringsort: Tjänsten är med fördel placerad i Malmö, men rollen kan även utgå från andra orter i Öresund eller Halland.
På Cramo strävar vi efter att alltid ligga i framkant med samhällsutvecklingen. Vi bidrar inte bara till våra kunders framgång utan till samhället i stort. Nyckeln till vår framgång är våra fantastiska medarbetare som har en positiv "allt är möjligt"-attityd. För oss är det viktigt att arbeta för en mer inkluderande arbetsplats där alla våra medarbetare får möjlighet att uppnå sin fulla potential. Cramo erbjuder goda utvecklingsmöjligheter och anställnings- och personalförmåner. Dessutom värnar vi om våra medarbetares hälsa och välmående, och erbjuder en arbetsmiljö, där alla ska trivas och känna sig uppskattade.
Kollektivavtal: Basindustrin - Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna.
Vi söker vi dig med stort affärs- och kundfokus och som värdesätter starka, långsiktiga kundrelationer. Du är van att skapa resultat genom effektiv, strukturerad bearbetning och motiveras av att jobba med längre säljcykler. Du trivs med att vara ute hos kund, skapa förtroende och driva säljprocessen tillsammans med dina säljare.
Som ledare är du en engagerad och positiv person som med ett tydligt och coachande ledarskap skapar förtroende i verksamheten. Du är kommunikativ, bra på att förmedla riktning och mål samt har förmågan att motivera och att få med dig medarbetarna. Du är strukturerad och lösningsorienterad och har förmåga att se helheten i verksamheten.
Flera års erfarenhet av ledarskap inom försäljning med dokumenterat goda försäljningsresultat.
Har minst 5 års erfarenhet från försäljning mot större konton/kunder.
Drivs av att göra affärer och du är bra på att förhandla.
Har stor erfarenhet av att jobba med ett CRM verktyg likaså marknad- och säljplaner och trivs med att både ansvara för och delta i kund- och säljaktiviteter.
Arbetar strukturerat och använder säljstödsystem och Office-paketet som dagliga verktyg.
