Försäljningschef till Colix, Växjö
The We Select Company AB / Chefsjobb / Växjö Visa alla chefsjobb i Växjö
2025-12-25
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Växjö
, Ljungby
, Älmhult
, Värnamo
, Vetlanda
eller i hela Sverige
Försäljningschef till Colix, Växjö
Nyckelroll i en stark tillväxtresa
Älskar du försäljning och vill ta nästa steg in i en ledande roll?
Colix befinner sig i en stark tillväxtfas och vi söker nu en erfaren och driven säljare som vill ta klivet in i rollen som Försäljningschef. Det här är en unik möjlighet att bli en nyckelperson i ett växande techbolag och vara direkt delaktig i att forma vår fortsatta expansion.
Som Försäljningschef hos Colix får du en roll där du kombinerar eget säljarbete med att leda och utveckla ett dedikerat säljteam. Du blir en del av ledningsgruppen och får därmed stor påverkan på strategiska vägval, affärsutveckling och hur vi fortsätter bygga ett modernt och kundnära erbjudande.
Arbetsuppgifter- led, driv och bygg affären vidare
I denna roll blir du den som sätter riktningen för försäljningsarbetet samtidigt som du själv är aktiv i dialoger med både nya och befintliga kunder. Du coachar teamet i vardagen, delar med dig av din erfarenhet och inspirerar genom att visa vägen.
Du kommer bland annat att:
Leda, coacha och utveckla ett engagerat säljteam
Driva egna affärer och arbeta nära våra strategiska kunder och samarbetspartners
Arbeta proaktivt med affärsutveckling och förbättrade arbetssätt
Säkerställa ett effektivt säljflöde från prospektering till avslut
Bidra aktivt i ledningsgruppen och företagets övergripande strategi
Din profil - för dig som älskar försäljning och vill lyfta andra
För att trivas hos oss behöver du älska försäljning- både hantverket, relationerna och energin i att skapa resultat. Du har erfarenhet av B2B-sälj och tar med dig en trygghet i att driva affärer från start till mål. Du tycker också om att se andra växa och delar gärna med dig av din kompetens.
Vi ser gärna att du har:
Dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning
Ett genuint intresse för affärer och kundvärde
Förmåga att coacha, engagera och skapa struktur i teamet
Intresse för teknik och digitala lösningar
Stark drivkraft, energi och vilja att ta ansvar
Vi erbjuder dig - en nyckelroll i en stark tillväxtresa
Som Försäljningschef hos Colix får du chansen att vara med på en snabb och tydlig tillväxtresa. Här möter du en entreprenöriell kultur, ett engagerat team och en vardag där dina idéer snabbt blir verklighet.
Vi erbjuder:
En nyckelroll i ett modernt och växande techbolag
Plats i ledningsgruppen
Stark provisionsmodell och möjlighet till delägarskap
Ett säljteam med tydliga roller och hög ambitionsnivå
Ett bolag där vi firar framgångar och gör resan tillsammans
Om Colix - skräddarsydda lösningar som gör jobbet enklare
Colix grundades 2017 av serieentreprenören och Fortnox-medgrundaren Jens Collskog tillsammans med IT-entreprenören Peter Lindberg. Bolagets egenutvecklade plattform gör det möjligt för företag att skapa skräddarsydda appar och webblösningar som digitaliserar processer, stödjer HR-flöden, möjliggör "kontoret på fickan" och förenklar kunddialog.
Idag används Colix av hundratals kunder inom transport, bygg, fastighet och flera andra branscher. Ambitionen är tydlig: att fortsätta växa och utvecklas - tillsammans med rätt människor ombord.
Övrigt- Redo att ta nästa steg?
Tjänsten är placerad i Växjö. Ansök redan idag via ansökningsformuläret nedan, vi har i denna rekrytering valt att samarbeta med Maxkompetens. Har du frågor är du välkommen att kontakta Nathalie Stjärned, rekryteringskonsult på Maxkompetens. Vi ser fram emot din ansökan!
Telefon: 073-320 56 35
E-postadress: nathalie.stjarbed@maxkompetens.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://colix.se/
Framtidsvägen 14 (visa karta
)
352 22 VÄXJÖ Arbetsplats
Colix Växjö Jobbnummer
9663740