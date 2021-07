Försäljningschef Kolonial - Kungälvs Livs AB - Ekonomichefsjobb i Kungälv

Kungälvs Livs AB / Ekonomichefsjobb / Kungälv2021-07-07Drömmer du om att bli ICA-handlare en dag? Vill du vara med och utveckla vår butik till en självklar destination för Kungälvs invånare? ICA Maxi Stormarknad i Kungälv söker nu en försäljningschef med ett starkt entreprenörskap och ett stort engagemang som vill finslipa förmågan att driva butik effektivt.Vilka är vi?Maxi ICA Stormarknad Kungälv är en av Sveriges största matbutiker med mer än 60 000 butiksbesök varje vecka. Butiken omsätter över en halv miljard kronor och har drygt 170 anställda. Butiken har på senare år genomgått en omfattande modernisering med tillbyggnad av café- och restaurang, fiskbutik, apotek, stor entré, parkeringshus och ny förbutik/kundtjänst. Butikens mål är att erbjuda Kungälvs bästa pris och sortiment med Kungälvs bästa kundbemötande. Butiken har stort fokus på hållbarhetsfrågor och närproducerade varor.2021-07-07I rollen som försäljningschef är du ytterst ansvarig för att skapa ett attraktivt, kundanpassat och lönsamt sortiment i kolonialavdelningen inklusive frys, dryck, hälsa & skönhet och grovkem. Du ansvarar för hyllor, gavlar och kampanjer och en omsättning på ca 200 miljoner kronor.Du leder, coachar, utvecklar och inspirerar ditt team som består av två teamledare och en säljledare. Dina teamledare leder team som totalt består av ca 40 medarbetare. Som försäljningschef kolonial är du en viktig del av butikens ledningsgrupp och du ansvarar för att din avdelning når uppsatta mål.Dina personliga egenskaperDu är en engagerad och kommunikativ ledare med mycket driv och energiDu har flera års erfarenhet av dagligvaruhandel, kanske i rollen som teamledare eller säljledareDu har god känsla för affärens helhet men är också detaljorienterad, analytisk och noggrannDu har lätt för att bygga relationer med såväl leverantörer som medarbetare och kunderDu älskar kundkontakt och vill leverera ett kundbemötande i världsklass varje dagDu har erfarenhet av budget- och resultatansvarI rekryteringen lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper. Att du är en god ledare och inspiratör för människor kring dig är viktigare än dina meriter. Du hjälper oss leva upp till vår målsättning om att vara Kungälvs bästa arbetsgivare och att leverera Kungälvs bästa kundservice till våra många kunder i butiken.Övrig informationTjänsten är en tillsvidareanställning på heltid där provanställning tillämpas. Arbetspassens tider är fördelade över alla butikens öppettider. Tillträde så snart som möjligt efter överenskommelse. Lön enligt avtal (Handelsavtalet).Är du intresserad?Sista ansökningsdag är 2021-07-31. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.Har några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att kontakta Sofie Klingberg via mail på sofie.klingberg@maxi.ica.se Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan.Vi ser fram emot din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-07-31Kungälvs Livs ABGymnasiegatan 844234 Kungälv5852059