Försäljningschef E-handel

Om rollen
Som Försäljningschef för E-handel ansvarar du för att utveckla och optimera vår onlineförsäljning. Du leder ett team av medarbetare inom plock, hemleveranser och kundservice, och arbetar nära butikens ledning för att säkerställa en sömlös kundupplevelse - från klick till leverans. Du är en del av butikens ledningsgrupp.
Dina arbetsuppgifter:
Strategiskt och operativt ansvar för e-handelsverksamheten
Leda och utveckla teamet inom e-handel
Säkerställa hög kundnöjdhet och effektiv orderhantering
Analysera försäljningsdata och driva förbättringsinitiativ
Samverka med butikens övriga avdelningar för att skapa synergier
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av ledarskap inom detaljhandel eller e-handel
Är analytisk, lösningsorienterad och har ett starkt kundfokus
Har god förståelse för digital försäljning och logistikflöden
Är en inspirerande ledare som får med dig teamet mot gemensamma mål
Vi erbjuder:
En nyckelroll i en framtidsinriktad verksamhet
Möjlighet att påverka och utveckla ICA Maxis e-handel
Ett engagerat team och en arbetsplats med stark lokal förankring
Trygga anställningsvillkor och goda utvecklingsmöjligheter inom ICA
