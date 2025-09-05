Försäljningschef, Åkersberga
Nu förstärker vi vår organisation med en försäljningschef i Åkersberga! Är du en person som trivs som bäst när du får driva försäljning med stort kundfokus? Hos oss får du leda ett erfaret säljteam, arbeta med ett av världens största varumärken och varje dag säkerställa service av högsta standard mot våra kunder. Välkommen till oss på Biltrean Toyota Åkersberga!
Om tjänsten
Som försäljningschef får du en central roll i att driva och utveckla försäljningen av Toyota lokalt i Åkersberga. Du arbetar operativt med försäljning och är delaktig i hela säljprocessen, från första kontakt till uppföljning efter leverans. Samtidigt har du det övergripande ansvaret för försäljningen, våra mål och resultat samt säljteamets prestation. Du har personalansvar för fyra säljare, både konsument- och företagssäljare, samt två rekondare.
Ansvarsområden:
Driva och utveckla försäljningen i Åkersberga samt säkerställa kvalitet och kundnöjdhet från start till mål
Leda och utveckla ditt team genom ett närvarande ledarskap
Budgetansvar för säljavdelningen i Åkersberga
Arbeta aktivt med försäljning och uppföljning
Utveckla och förvalta både nya och befintliga kundrelationer och samarbeten
Delta på event och i nätverk lokalt
Säkerställa att Biltreans och Toyotas rutiner, riktlinjer och policys efterlevs och att försäljningsmål uppfylls
Övriga administrativa uppgifter bl.a. schemaläggning, hålla struktur i CRM-system samt administrera och hålla i veckomöten
Du driver försäljningen på din marknad i Åkersberga men har ett nära samarbete med försäljningscheferna på Biltrean i Uppsala och Norrtälje. Då vi är en fullserviceanläggning har du givetvis även ett nära samarbete med och stöd från serviceverkstad och övriga funktioner som ekonomi och administration.
Om dig
Vi söker dig med erfarenhet av försäljning och som är trygg i din roll som säljare. Du har arbetslivserfarenhet av en ledande roll där du ansvarat för att utveckla, motivera och leda ett team mot uppsatta mål. Har du erfarenhet som försäljningschef ser vi det som meriterande. B-körkort är ett krav för tjänsten, likaså mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska. Vi tror även att du har en stark lokal anknytning med ett kontaktnät i Åkersberga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i denna rekrytering och det viktigaste för oss är att du har rätt mindset och vilja för att driva försäljningen framåt. Du bör vara självgående, ha en stark förståelse för värdet av ett bra kundbemötande och, precis som vi, alltid sträva efter att hålla en hög kundnöjdhet. Som ledare är du trygg, prestigelös och har tillit till ditt team. Du är strukturerad och håller ordning och reda i såväl helheten som i detaljer. Vidare ser vi att du har ett sinne för affärer, en förmåga att tänka utanför boxen och ser lösningar i stället för hinder.
Vårt erbjudande
Du får en central roll med stora möjligheter att sätta din prägel och forma försäljningen i Åkersberga. Här blir du en del av ett erfaret team och en ledningsgrupp som präglas av samarbete och stark laganda.
Hos oss får du arbeta i ett tryggt, varmt och öppet familjeföretag som värnar om våra anställda och teamkänslan. Även fast vi expanderar och vill framåt så är vi samtidigt måna om att behålla det trygga och familjära i företaget. Vi ordnar personalaktiviteter och strävar alltid efter en god arbetsmiljö med bra sammanhållning. Du erbjuds även andra förmåner såsom tjänstebil och friskvårdsbidrag. Publiceringsdatum2025-09-05Övrig information
Tjänsten är på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Rallarvägen 12, Åkersberga
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Hanna Koponen, Jobbet.se, 073-5920393 eller Amanda Öman, Jobbet.se, 076-5313145.
Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!Kvalifikationer
Erfarenhet av försäljning och trygg i rollen som säljare
Arbetslivserfarenhet av en ledande roll
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska
Lokal anknytning med ett kontaktnät i Åkersberga
Meriterande
Erfarenhet som försäljningschef
Om arbetsgivaren - Biltrean
Biltrean är ett familjeägt företag i tredje generationen och har varit Toyota-återförsäljare sedan 1973. Under 2024 förvärvades Börje Johansson Bilservice AB, som precis som Biltrean är ett 50-årigt familjeföretag och återförsäljare av Toyota.
Biltrean har idag tre fullservicelokaler belägna i Uppsala, Norrtälje och Åkersberga. I våra lokaler finns den senaste tekniken och aktuella utbildningar för att assistera våra kunder i allt från bilköp till service och skadehantering.
