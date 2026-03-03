Försäljningschef
Vill du jobba med ett unikt hälsokoncept? Vi söker fältarbetande säljare & försäljningschef - omgående start
Arbetet sker ute på fältet med kundbesök, demonstrationer och försäljning av Mastercare-systemet. Du får stort eget ansvar och möjlighet att påverka din egen inkomst genom provisionsbaserad ersättning.
Heltid eller deltid. Start omgående. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-02
E-post: magnus@mastercare.se
Detta är ett heltidsjobb.
Mastercare AB (org.nr 556269-6855)
