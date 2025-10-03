Försäljningschef
Är du vår nya försäljningschef?
Vill du vara med och driva vårt försäljningsarbete mot Bixias stora kunder och producenter - ett arbete där du får arbeta med både hjärna och hjärta? Vill du leda en grupp som skapar smarta, lönsamma och hållbara lösningar för våra kunder - varje dag? På Bixia söker vi nu en resultatorienterad försäljningschef som brinner för ledarskap, utveckling och att förenkla vägen från behov till leverans. Det här är rollen för dig som vill göra försäljning till något mer än siffror - du vill bygga team, driva förbättring, öka lönsamhet och skapa en tydlig, enhetlig kundresa för hela koncernen.
Som försäljningschef blir du en del av ett kompetent team där du har det övergripande ansvaret för att leda och styra avdelningen mot uppsatta mål samt utveckla nya affärsmöjligheter inom koncernen. Tillsammans säkerställer ni försäljning, leverans och kundvård inom flera av våra viktigaste tjänster - elavtal, producentavtal samt flextjänster. Du kommer att arbeta tvärfunktionellt och samverka med olika avdelningar inom koncernen. Med varierande och utvecklande arbetsuppgifter kommer dina dagar vara fyllda med att:
- ha personal- och försäljningsansvar
- bygga ett lag med Vi-känsla och resultatansvar
- standardisera och effektivisera försäljnings- och leveransprocessen
- paketera kunderbjudanden som möter framtidens krav
- utveckla vårt försäljningsarbete inom nya områden
Tjänsten har placeringsort Linköping eller Växjö.
Är du den vi söker?
Vi ser gärna att du är en kommunikativ, lyhörd och resultatorienterad ledare som trivs med att coacha andra och skapa tydlighet i förändring. Du har förmågan att se helheten men tappar inte bort detaljerna som gör skillnad i vardagen. För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, målmedveten och trygg i att fatta beslut. Du gillar att arbeta tillsammans med andra, bygga relationer och har ett genuint intresse för att utveckla både människor, processer och affärer.
Erfarenheter du tar med och delar med oss:
- Ledarskapserfarenhet inom försäljning
- Erfarenhet av att skapa långsiktiga affärsrelationer
- Erfarenhet av att hitta nya affärsmöjligheter
- Eftergymnasial utbildning, alternativt annan erfarenhet som kan bedömas likvärdig
Vill du veta mer?
Är du intresserad av tjänsten och vill ha mer information är du välkommen att kontakta rekryterande chef Anders Wisell, 070-612 22 60. Facklig information lämnas av Emmelie Linderoth, Unionen, 013-20 92 46, Henrik Kruuse af Verchou, Akademikerföreningen, 013-20 83 56 eller Martin Eriksson, SEKO, 013-20 83 06. Ansvarig för rekryteringsprocessen Filippa Dahlgren, HR-specialist Rekrytering, 013- 30 87 41.
Välkommen med din ansökan!
Vi tillämpar löpande urval så tveka inte på att söka redan idag - dock senast den 26 oktober.
Tekniska verken-koncernen bedriver samhällsviktig verksamhet, och det kan därför bli aktuellt med en säkerhetsprövning i vissa rekryteringsprocesser. När det ska genomföras så informerar vi alltid kandidaterna om detta.
Bixia är ett av Sveriges största elhandelsbolag och i takt med energibranschens spännande och komplexa utmaningar växer vi - hela tiden. Tillsammans med våra kunder arbetar vi aktivt för utvecklingen av lokalt producerad förnybar el och vi är idag ett av de elhandelsbolag i Sverige som köper in mest el från lokala producenter - vanliga människor med solceller på taket eller ett vindkraftverk på gården.
Vi är en arbetsplats med medarbetare som drivs av utmaningar och möjligheten att utvecklas längs vägen. Vi är engagerade, brinner för det vi gör och har en stark gemenskap där vi hjälper varandra framåt. Och så har vi riktigt roligt!
Tillsammans bidrar vi med en kraft som förändrar världen i rätt riktning! Ersättning
