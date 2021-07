Försäljningschef - Made for Business Nordic AB - Försäljningsjobb i Stockholm

Made for Business Nordic AB / Försäljningsjobb / Stockholm2021-07-06Är du en person som trivs i en företagskultur som präglas av visionärt tänkande och teamanda? Har du erfarenhet av och intresse för IT och Telecom? Vill du bidra till att framtidens företag blir än mer mobila, uppkopplade och säkra? Är du en skicklig ledare som brinner för affär och försäljning? Till en av marknadens ledande leverantörer inom IT/Telekom, med några av Sveriges största och mest välkända företag som kunder har Made for Sales fått i uppdrag att rekrytera en högpresterande, strategisk och engagerande Försäljningschef, med placering i Stockholm.I rollen som Försäljningschef leder du ett ambitiöst och drivet KAM-team - som består av seniora och kompetenta medarbetare. Du coachar och inspirerar ditt team och du kommer röra dig mellan både mer hands-on säljuppföljningsarbete till att agera bollplank i affärsstrategiska case. Du bygger relation och samarbetar både inom organisationen - hittar synergier och ser möjligheter till samverkan - och med de kunder ditt team ansvarar för. Kunderna utgörs av några av Sveriges största företag. Engagemang och teamanda står högt på agendan och ett "walk-the-talk" ledarskap och en "laget före jaget" approach är avgörande för att nå framgång tillsammans.Vi söker dig som har gedigen erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning - troligtvis inom IT-/Telekombranschen, där du framgångsrikt lett säljteam. Du har troligtvis en akademisk utbildning och är van att arbeta i en modern försäljningsorganisation, med en digitaliserad och integrerad säljprocess. Du är van att navigera i större organisationer/företag och i kombination med starkt affärsdriv är du strategisk och tar med lätthet diskussioner som kräver höjd, både med kunder och dina medarbetare. Vi tror att en av dina drivkrafter är att bidra till utveckling och förbättring inom organisationer - både med avseende på dina kunder och internt. Du är en trygg och stabil ledare som skapar förtroende genom ditt sätt att agera och har förmåga att anpassa ditt ledarskap utifrån medarbetarnas individuella kunskaper och färdigheter. För att lyckas i rollen och dessutom trivas är det viktigt att du är en prestigelös teamplayer som alltid sätter laget före jaget.Du erbjuds en nyckelroll i ett marknadsledande företag med höga ambitioner och tydliga mål. Företaget präglas av hög kompetens och starkt engagemang, där teamkänsla och god samarbetsförmåga är viktigt och utgör två absoluta framgångsfaktorer. Tillsammans med ett professionellt och kunnigt team ges här mycket goda förutsättningar att lyckas och utvecklas vidare i din roll som Försäljningschef. Välkommen med din ansökan!Skicka in din ansökan redan idag. Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Made for Sales rekryteringskonsult Karin Fryklund på nedan nummer eller mail karin.fryklund@madeforsales.se . Rekryteringen kommer tas upp efter sommaren och intervjuer kommer påbörjas under senare delen av augusti.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidareanställning2021-07-06Månadslön - Fast plus rörlig lönSista dag att ansöka är 2021-09-05Made for Business Nordic AB5850547