Försäljnings- & Driftkonsult
2025-09-02
Välkommen att jobba med entreprenörer i världsklass, mitt i en dagligvaruhandels-transformation, för ett av Sveriges starkaste varumärken - ICA!
Beskrivning av verksamheten
ICA Butikskonsult tillhör det område inom ICA Sverige AB som heter Försäljningsstöd & Butikskonsult - funktionen som ansvarar för profilerna Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära. Vårt uppdrag är att utveckla och leverera tjänster till ICA-butikerna och andra butiksnära roller med fokus på butikernas behov och lönsamhet. Vi gör detta genom att kombinera kompetens från erfarna butiksmedarbetare med vass analytisk förmåga och ny teknik. Affärsområdet består av ca 100 kunniga och engagerade medarbetare och omsätter ca 100 mkr per år.
Det här är ditt blivande jobb
Din vardag som Försäljnings- och driftkonsult inom Lönsam försäljning (KARL) genomsyras av att stötta våra ICA-butiker att driva lönsam och effektiv försäljning. Du arbetar som anställd hos oss men stöttar ICA-handlare och andra interna gränssnitt på konsultbasis. Du har ett individuellt ansvar för försäljning, leverans, kompetensutveckling och du säkerställer i vardagen att du tillsammans med ditt team har ett relevant erbjudande för våra butiker och handlare.
Som konsult inom Lönsam Försäljning levererar du främst tjänsten KARL (Kunskap Analys Rådgivning Lönsamhet) till våra ICA-butiker. Med hjälp av en mix av analys, benchmarking och butikserfarenhet coachar du upp till ett 20-tal butiker och deras medarbetare på resan för att optimera sin försäljning och lönsamhet.
Du coachar löpande våra ICA-butiker fysiskt på plats i butik gällande försäljning och driftsrelaterade frågor. Ditt uppdrag är att stötta butik med att uppnå sin fulla potential genom att gå från pricksäker analys till handling. Du utbildar även i nätverksform och på distans.
Du ingår i ett regionalt tvärkompetent team, med kollegor som arbetar med allt från restaurangkoncept, schemaläggning, checkout och systemstöd i butik. Detta ger dig möjlighet att utvecklas inom fler områden samt vara med och utveckla kollegor utifrån din kompetens. Du kommer mätas primärt på effekt i butik av utförda uppdrag och butiksnöjdhet, men även på ditt ekonomiska resultat.
Vi erbjuder ett gott arbetsklimat med många utvecklingsmöjligheter.
Vem är du?
Du är nyfiken, innovativ och modig! Denna roll kräver att du är intresserad av att ligga i framkant inom dagligvaruhandeln och dess konstanta krav på innovation. Du är professionell och har ett förtroendeingivande förhållningssätt! Det är meriterande om du har god kännedom inom ICA och vår affärsmodell.
Vidare är du coachande, pedagogisk och trygg i ditt ledarskap! Du brinner för att skapa förutsättningar för andra att lyckas. Du får med dig andra i att förverkliga idéer till handling. Du är lyhörd! Du förmår att lyssna och identifiera behov och på så sätt bidrar till att våra ICA-handlare får rätt stöd av dig.
Du är analytiskt lagd och du förstår hur man bryter ner siffror till aktiviteter i butik för att skapa ökad försäljning och lönsamhet. Du har förmågan att ställa snabb diagnos på butik för att kunna stötta i utmaningarna dom står inför. Du är resultatinriktad med sinne för affären och trivs med stort eget ansvar! Du har erfarenhet av att driva lönsamhet och förändring, och är inte rädd för att prova nya lösningar i en bransch som förändras snabbt.
Du har gedigen erfarenhet av att jobba i ledandepositioner inom dagligvaruhandeln, och är van vid att arbeta med försäljning och driftsrelaterade frågor. Du har en djup förståelse för vilka utmaningar vardagen bjuder på i en ICA-butik. Du har god vana att arbeta med planering, både kortsiktig och strategisk, genomförande och uppföljning av försäljningsfrämjande åtgärder där lönsamhet och effektivitet är nyckelorden.
Meriterande är erfarenhet från olika butiksprofiler och marknader. Vi ser gärna att du har erfarenhet ifrån både större såväl som mindre enheter och olika roller inom dessa.
Känner du igen dig? Välkommen med din ansökan!
Placeringsort
Göteborg
Anställningsform
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Provanställning tillämpas.Publiceringsdatum2025-09-02Kontaktperson för detta jobb
Frågor om tjänsten besvaras av rekryterande chef Jesper Karlsson, 010-4224524 jesper.karlsson@ica.se
Obs! vi tar inte emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 28 september. Urvalet kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningsdag har passerats, så vänta inte med att ansöka om du tror du är rätt person för rollen!
ICA ska spegla våra kunder och samhället, vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund, kompetenser, kunskap och erfarenheter. Om roller kräver det så behöver du genomgå tester, bakgrundskontroller och drogtestning innan anställning.
Sista dag att ansöka är 2025-09-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare ICA Sverige AB
(org.nr 556021-0261)
412 95 GÖTEBORG Arbetsplats
Ica Sverige Jobbnummer
