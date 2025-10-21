Försäkringssäljare till växande Lendo
Vill du vara med i ett spännande nytt projekt inom försäkring? Är du en målinriktad person med passion för försäljning och trivs med en rörlig ersättningsmodell? Då kan rollen som försäkringssäljare hos Lendo vara helt rätt för dig!
OM TJÄNSTEN
Som försäkringsförmedlare i Lendos nya satsning får du en nyckelroll i att utveckla relationen med befintliga försäkringskunder. Du kontaktar kunder som redan har en försäkring via Lendo och erbjuder kompletterande försäkringar utifrån kundens behov. Du arbetar mot tydliga mål och får kontinuerlig coachning och stöd från din närmaste chef.
Du ingår i ett team med elva försäkringssäljare där samarbete och teamkänsla är centralt. Tjänsten inleds med en gedigen introduktion som inkluderar utbildning i försäljning, Lendos produkter och branschen. Du får även medlyssna på samtal med kollegor för att utveckla din egen försäljning. Din utveckling fortsätter sedan med löpande utbildning och coachning - både från din chef och våra erfarna säljare.
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
Det handlar om att lyssna, förstå och guida Lendos försäkringskunder - inte att tvinga på någon något de inte behöver. Här är ett axplock av vad du kommer att göra en vanlig dag:
Kontakta befintliga försäkringskunder via telefon - personer som har en av Lendos försäkringar idag men inte hela paketet.
Genomföra behovsanalyser och guida kunden till rätt försäkringslösning.
Identifiera affärsmöjligheter och skapa mervärde för kunden.
Du skapar trygghet. Försäkringar kan vara krångliga, men du gör det lätt för kunden genom att förklara Lendos försäkringsprodukter på ett enkelt och tydligt sätt.
Arbeta med hög telefonaktivitet och tydliga mål.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad gymnasieexamen.
• Har erfarenhet av försäljning, gärna via telefon.Det är viktigt att du har en naturlig känsla för försäljning och en vilja att skapa kundvärde där du ser en möjlighet i varje samtal.
• Är kommunikativ, strukturerad och trivs i ett högt tempo.
• Talar och skriver flytande på svenska och behärskar engelska väl.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Du gillar att prata med människor. Du skapar snabbt förtroende och får kunder att känna sig bekväma.
• Du är serviceinriktad. Ditt mål är alltid att kunden ska känna sig trygg och nöjd med sitt val.
• Du gillar att arbeta mot mål. Inte för att någon tvingar dig, utan för att du själv gillar känslan av att lyckas.
Lendo erbjuder:
Grundlön + attraktiv rörlig ersättningsmodell, samt grymma förmåner.
Hybridjobb = Flexibilitet - Jobba hemifrån ibland, häng med kollegorna på kontoret när du vill. Bäst av två världar! (De har kontorsdagar onsdagar & torsdagar dagar)
Kul på jobbet (på riktigt) - AW:s, teamhäng och en arbetsplats där de skrattar mycket och peppar varandra.
Karriärmöjligheter - Kanske vill du stanna och växa inom Lendo? (De hoppas såklart det!) Kanske vill du ha en merit som sticker ut på CV:t? Oavsett vilket, öppnar det här jobbet många dörrar och är en spännande och säljdriven arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter.
Utökad erfarenhet och kunskap inom bank och finans.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work. Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
OBS: Lendo tillämpar provanställning och bakgrundskontroller inför kontraktskrivning.
INFORMATION OM FÖRETAGET
