Försäkringsrådgivare
2026-04-27
Vill du vara med och skapa Norrbottens bästa kundupplevelser? Brinner du för att hjälpa människor och bygga långsiktiga relationer? Då kan du vara den vi söker! Nu söker vi en ny försäkringsrådgivare till vårt kontor i Piteå.
Om rollen
Som Försäkringsrådgivare i vårt kundtjänst-team får du en central roll i att guida våra kunder till rätt försäkringslösningar utifrån deras unika behov. Hos oss är varje kundmöte speciellt, du möter kunder via telefon, digitala kanaler och ibland även vid spontana besök på kontoret. Oavsett kontaktväg är din uppgift att representera vårt företag och säkerställa att varje kund får en förstklassig upplevelse.
En viktig del av ditt arbete är att identifiera kundens behov och erbjuda lösningar som skapar trygghet i vardagen. Det innebär att du inte bara hjälper kunderna med deras frågor, utan också aktivt arbetar med försäljning av våra försäkringsprodukter. Genom att lyssna, ställa rätt frågor och ge professionell rådgivning ser du till att varje kund får en försäkring som passar just dem.
Du blir en del av ett engagerat team med kollegor på våra kontor i Luleå, Piteå och Boden. Tillsammans erbjuder vi våra kunder en komplett portfölj av privata försäkringar, såsom gravid-, barn-, bil- och boendeförsäkringar.
Vi erbjuder dig
En gedigen introduktionsutbildning på vårt huvudkontor i Luleå, anpassad efter din bakgrund (ca 4 veckor)
Möjlighet att utvecklas inom försäkringsbranschen och växa i din roll
En tillsvidareanställning med kollektivavtal och goda förmåner
En arbetsplats där vi värdesätter samarbete, engagemang och arbetsglädje
Om dig
Vi söker dig som har ett genuint engagemang för att hjälpa andra och som trivs i en roll där du får kombinera service med rådgivning och försäljning. Du motiveras av att arbeta mot tydliga mål och har en stark drivkraft att göra affärer, samtidigt som du alltid sätter kundens behov i första rummet. Du är en problemlösare som snabbt kan anpassa dig till nya situationer och ser förändringar som en möjlighet till utveckling.
Som person är du kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig både i tal och skrift, vilket gör att du kan skapa förtroende och bygga goda relationer med både kunder och kollegor. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo och har förmågan att fatta självständiga beslut utan att tumma på kvaliteten i ditt arbete. Har du tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice är det meriterande, men vi lägger störst vikt vid din personlighet och vilja att lära dig nya saker.
Låter det intressant?
Urval och intervjuer sker löpande och vi vill därför be dig söka så snart som möjligt, då tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Tjänstens startdatum är tidigast 1 september. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: viktoria.sallstrom@lfnorrbotten.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsförsäkringar Norrbotten
(org.nr 597000-3884), http://www.lfnorrbotten.se
Storgatan 56 (visa karta
)
941 32 PITEÅ Kontakt
Gustav Pekkari gustav.pekkari@lfnorrbotten.se 0920242517 Jobbnummer
9876731