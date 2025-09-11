Försäkringsrådgivare
Försäkringsrådgivare

Avonova Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg
Vi leder vägen till ett hållbart arbetsliv - varje dag
Är du en försäkringsrådgivare som är på jakt efter nya utmaningar? Avonova har ett unikt erbjudande och en spännande position inom hälsoområdet.
Avonova erbjuder sedan oktober 2021 sjukvårdsförsäkring och söker flera försäkringsrådgivare till vår säljavdelning.
Vi söker rådgivare som har lätt för att förstå andra människor, som önskar utveckla sig själv som säljare och som ger det lilla extra för att uppnå resultat. Du är empatisk och har lätt för att umgås och förstå människor med olika personlighetstyper. Du har ett säljande sätt och hög arbetsmoral.
Jobbet erbjuder en möjlighet att vara med på en spännande utvecklingsresa. Den rätta kandidaten kommer att ha möjlighet till personlig utveckling och ökat ansvar. Vi har ett unikt erbjudande genom att vi erbjuder både sjukvårdsförsäkring och företagshälsovård från en och samma leverantör till våra kunder. Vi kan verkligen vara företagens hälsopartner!
Vi söker rådgivare som har några års erfarenhet av försäkringsrådgivning. Det är en fördel om du har erfarenhet av företagsmarknaden, men det viktigaste är att du brinner för att hitta rätt försäkringslösningar för kunden.
Kvalifikationer och erfarenhet
- Erfarenhet av försäljning och rådgivning med dokumenterade resultat
- Erfarenhet som försäkringsrådgivare
- Erfarenhet av lösningsförsäljning till företag är meriterande
Du är en person som
- Kommunicerar väl muntligt och skriftligt
- Är lösningsorienterad och kundorienterad
- Är bra på att lyssna och gillar att umgås med andra människor
- Är resultatfokuserad och har dokumenterade försäljningsresultat från tidigare jobb
- Gillar att jobba med existerande kunder, genomföra rådgivningsmöten och driva försäljningsprocessen
- Gillar att jobba i ett team med utveckling - du blir en del av teamet som jobbar med att etablera Avonovas sjukvårdsförsäkring på marknaden
Arbetsuppgifterna består av att
- Delta i segmentering och prospektering bland Avonovas kunder med totalt 1,4 miljoner anställda
- Följa upp utskick till existerande kunder och boka möten.
- Genomföra rådgivningsmöten via telefon/Teams och fysiskt
- Hantera offerter och kontraktsavslut
- Dokumentera hela rådgivningsprocessen i Avonovas CRM-system
- Hantera egen kundportfölj
Vi erbjuder
- Möjlighet att vara med på en spännande tillväxtresa
- Möjlighet att styra din egen vardag
- Möjlighet att utvecklas och ta ökat ansvar
- Säljträning och vägledning i arbetet med att sälja ett attraktivt erbjudande från ett starkt varumärke
- Konkurrenskraftig fast lön och provision
- Bra pension och försäkringsupplägg
- En energisk och ambitiös arbetsmiljö
- Kollegor med lång erfarenhet inom försäljning
- Vi jobbar tillsammans i team mot ett gemensamt mål där vi hjälper varandra
För frågor gällande tjänsten, vänligen skicka ett e-postmeddelande till: Marius.Karlsen@avonova.no
