Försäkringshandläggare inom bostadstillägg i Kalmar
2025-12-08
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 260 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan.
Handläggning, beräkningar och kundkontakt
Som försäkringshandläggare är du medarbetare i staten med ett viktigt uppdrag: att utreda så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Bostadstillägg kan personer söka som har beviljats sjuk- eller aktivitetsersättning. Du handlägger och fattar beslut om bostadstilläggets storlek samt om det ska betalas ut under en begränsad tid eller tillsvidare. Du utreder och gör ekonomiska uträkningar gällande bostadskostnad, inkomster, inkomst av kapital och tillgångar och ansvarar för administrationen av utbetalningar. Kontakten med de försäkrade sker både i telefon och i skrift. Här är det viktigt att du visar engagemang, informerar och återkopplar. Du har kontakt och samarbetar med bland annat Skatteverket, Socialtjänsten och fastighetsbolag. Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer högre krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har ett högt säkerhetsmedvetande.
Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar.
Vi söker dig som
• har slutbetyg från gymnasiet eller erfarenheter och kvalifikationer som kan prövas likvärdiga
• är serviceorienterad
• har ett systematiskt och noggrant arbetssätt
• är trygg och förtroendeingivande, även i belastade situationer
• har god kommunikativ förmåga, i både tal och skrift
• samarbetar effektivt med andra för att nå gemensamma mål
• har god förmåga att använda datorn som arbetsverktyg.
Det är meriterande om du har
• har arbetat med handläggning och fattat beslut som påverkar individer
• har arbetat med ekonomiska beräkningar.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Flertal tjänster, tillsvidare, heltid, med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan bli aktuellt. I enlighet med Försäkringskassans riktlinje för säkerhet genomförs bakgrundskontroller i denna rekrytering. Möjlighet till distansarbete finns om arbetet tillåter. I den här rekryteringen kan arbetspsykologiska test användas som en del i urvalsarbetet. Placeringsort: Kalmar.
Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahosossKontakt
Chef: Eva Medrala, 010-115 82 72 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Sara Norberg, sara.an.norberg@forsakringskassan.se
, 010-113 44 07 (för frågor om rekryteringsprocessen). ST: Kalle Greiff, 010-118 31 14, Saco-S: Tobias Schelin, tobias.schelin@forsakringskassan.se
, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 4 januari 2026. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.
Har du skyddade personuppgifter eller ingen tillgång till bank-id ringer du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.
Vi ska i allt vi gör, agera med utgångspunkt i principen om alla människors lika värde, rättssäkerhet och med god service. Ersättning
