Försäkringssäljare till vårt försäkringsteam på Lendo
Vi på Lendo
fortsätter att växa, och nu söker vi fler försäkringssäljare till ett spännande projekt inom vår försäkringsverksamhet!
Älskar du försäljning och drivs av att arbeta med en rörlig ersättningsmodell? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig. Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av telefonförsäljning och vill fortsätta utvecklas i en dynamisk miljö.
På vår avdelning värnar vi om en kultur som speglar våra värderingar: Win as a team, Always Improve, Customer Centric och Focus on Execution - värderingar som verkligen syns i vårt vardagliga arbete.
Rollen
I rollen som försäkringsförmedlare kontaktar du Lendos kunder och erbjuder dem våraq försäkringsprodukter. Du arbetar mot tydliga mål och får kontinuerligt stöd och coachning av din närmaste chef.
Du inleder tjänsten med en utbildning som täcker försäljning, Lendos produkter och branschen i stort. Du kommer även att ta del av medlyssning för att inspireras av kollegor och utveckla din egen försäljning.
Efter introduktionen fortsätter din utveckling med löpande coachning och utbildning - både från din chef och våra erfarna säljare.
Du blir en del av ett team på elva försäkringssäljare som tillsammans driver avdelningen framåt. Hos oss är samarbete nyckeln, vi når våra resultat tillsammans!
Vi söker dig som:
- Har säljerfarenhet, gärna från telefonförsäljning
- Talar och skriver svenska flytande samt behärskar engelska väl
- Är resultatinriktad och motiveras av tydliga mål
- Trivs i en miljö med högt tempo och stark teamkänsla
Vi erbjuder:
- Grundlön + attraktiv rörlig ersättningsmodell
- Regelbundna team- och företagsaktiviteter
- Tjänstepension
- Friskvårdsbidrag på 4 000 kr
- Två utvecklingsdagar per år och en träningstimme i veckan
- 25 dagars semester
- Möjlighet att ta del av förmåner inom Vend-koncernen
- Interna och externa utbildningar försäkringar
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Vid frågor om rollen eller projektet, kontakta gärna Isabella Micalizzi, rekryterande chef, på isabella@lendo.se
.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Lendo, part of Lendo Group, is a leading marketplace for loans. On our marketplace people seek guidance, browse, get and manage consumer loans, car loans, credit cards, business loans and mortgages. Today we operate in Scandinavia including 250+ employees working each day to empower people to make smart financial decisions that actually make a difference in their lives. Since our humble beginning back in 2007, we have helped thousands of people get a fair price on loans, get in control and let the lenders compete for their business.
Since the launch, we have worked hard to make the market for loans more transparent and digital. After the success in Sweden, we expanded into the Scandinavian countries of Norway and Denmark.
Since 2009 Lendo is also a part of the Vend family of brands.
Lendo has always been about helping people keep control over their personal finances and lenders finding quality customers. As a leader in our category, we have made it easier for people to get a fair price on loans, often reducing their interest substantially.
We believe in a market built on trust and transparency. This is why we strive for openness between our customers and partners. Ersättning
