Förrättningslantmätare
2026-03-17
Har du idéer för framtiden och drivs du av utmaningar? I Haninge får du utvecklas tillsammans med trygga kollegor som vill göra skillnad redan idag. Just nu pågår ett av de mest ambitiösa förändringsarbetena i vår kommuns historia. Vi bygger en ny stad, cirka 20 minuter från Söder. Följ med på vår resa.
Beskrivning av verksamheten
Den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM) i Haninge är en av landets 40 kommunala lantmäterimyndigheter och en central del av stadsbyggnadsförvaltningen.
Myndigheten består av fem medarbetare plus en enhetschef. Vi är ett tight och erfaret team där juridiska frågor diskuteras öppet, vilket bidrar till att gruppens kompetens växer.
Haninge växer - välkommen till oss om du vill vara med och forma framtidens Haninge!
Ditt uppdrag
Som förrättningslantmätare hos oss handlägger du självständigt lantmäteriförrättningar av varierande slag och komplexitet. Vi har en stor bredd av ärenden, allt från fastighetsbildning i en snabbt växande tätort till ärenden på landsbygden eller i skärgården. Förutom förrättningshandläggning kommer du delta i myndighetens övriga arbetsuppgifter t.ex. fastighetsrättsligt stöd internt i kommunen, svara på granskning och samråd i detaljplaneprocessen och rådgivning och service gentemot allmänheten.
Hos en kommunal lantmäterimyndighet har du förmånen att medverka i hela samhällsbyggnadsprocessen, från planering till genomförande. En viktig del av dina arbetsuppgifter, utöver att handlägga lantmäteriförrättningar, kommer vara att bidra med fastighetsrättsligt stöd vid framtagande av nya detaljplaner.
Hos oss får du ta ansvar, påverka och utvecklas i ett arbete som spelar en verklig roll i samhällsbyggnadsprocessen.
Dina kvalifikationer och kompetens
Du har en avslutad civil- eller högskoleingenjörsexamen inom lantmäteri/samhällsbyggnad eller annan relevant utbildning som vi bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har erfarenhet av förrättningshandläggning men välkomnar även nyexaminerade att söka. Det är meriterande om du har jobbat som enhandläggare och såväl kan som har ett intresse för förrättningsmätning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper vilket innebär att du har kvalitetsfokus och engagemang, positiv inställning och bidrar till teamets goda samarbete. Du trivs att arbeta med fastighetsrättsliga frågor och utvecklar kontinuerligt dina kunskaper. Vi ser positivt på din förmåga och intresse av att se lantmäterimyndighetens viktiga roll i samhällsbyggnadsprocessen.
I det dagliga arbetet krävs goda kunskaper i svenska språket och du behöver kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
Följande egenskaper bedömer vi som viktiga: flexibel, självgående, initiativtagande, samarbetsförmåga, kommunikativ, serviceinriktad, strukturerad, kvalitetsmedveten samt resultat- och målorienterad.
Vi erbjuder dig
Ett omväxlande arbete med hög grad av eget ansvar
Goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte
Möjlighet att, utifrån arbetsuppgifter och verksamhetens behov, arbeta hemifrån upp till två dagar i veckan
Tillgång till gym, friskvårdsbidrag, flextid och klämdagar
Bra kommunikationer, 20 minuter från Söder med pendeltåg
Möjlighet till semesterväxling
Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer ske löpande så tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
I den här rekryteringen har vi redan gjort våra val av annonskanaler och samarbetspartners. Vi undanber oss vänligt men bestämt all form av hjälp med rekryteringen från utomstående aktörer.
Haninge kommun ser mångfald som en styrka och välkomnar alla sökande. Vår kompetensbaserade rekryteringsmetodik syftar till att fokusera på individens kompetens och därigenom även motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/170". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haninge kommun
(org.nr 212000-0084) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stadsbyggnadsförvaltningen, Kommunala lantmäterimyndigheten Kontakt
Isabell Ruta +4686067951 Jobbnummer
9803467