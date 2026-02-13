Förrådstekniker till Gryaab AB
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!"Dina arbetsuppgifter
Rollen förrådstekniker har tre huvudsakliga inriktningar.
Godsmottagning och leveransservice, inköp av förbrukningsartiklar och reservdelar och hantering av artiklar i underhållsystem som inventering och omsättning. Rollen deltar även i utveckling och projekt i nära samarbete med drift och underhållsingenjörer.
Vi använder MaintMaster som underhållssystem och Weland hissautomat som lagerhiss.
Förrådteknikern tillhör Underhållsgruppen som består av 13 medarbetare som tillsammans arbetar med mekaniskt och elektriskt underhåll av Gryaab processanläggning.Kvalifikationer
Vi söker dig med minst 1 års arbetslivserfarenhet inom lager/förrådshantering i form av godsmottagning, inköp och beställningar eller hantering av artiklar i underhållsystem som inventering och omsättning.
Truckkort, körkort för bil och att behärska det svenska språket i tal och skrift är ett krav.
Har du tidigare erfarenhet av underhållssystem, hissautomater, LOU och har inköpsvana från offentlig verksamhet är det meriterande men inget krav för tjänsten.
Gryaab är en arbetsplats där du kan utvecklas och med ditt engagemang och din arbetsvilja blir du en självklar del i teamet. Du har förmåga att dela information, tankar och idéer och anpassar din kommunikation efter målgrupp och situation. Genom att vara intresserad och ansvarsfull så skapar du förståelse för andra och bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!Anställningsvillkor
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 140 anställda och omsätter cirka 400 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Är du fortsatt nyfiken om hur det är att arbeta på Gryaab? Kika in vår karriärsida här: Jobba hos oss - Gryaab
