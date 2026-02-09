Förrådsarbetare
2026-02-09
Boliden är ett högteknologiskt metallföretag med egna gruvor och smältverk som arbetar långsiktigt med att garantera samhällets tillgång till bas- och ädelmetaller. I ett sekel har vårt arbete varit en del av de värdekedjor som format det moderna samhället. På Boliden vet vi att metallerna vi bryter och tillgängliggör kommer att spela en avgörande roll även framöver - det som spelar roll är hur vi framställer dem. Bli en del av oss och driv förändring för kommande generationer.
På Boliden Renström söker vi nu två förrådsarbetare som vill vara med och bidra till en effektiv materialförsörjning på Renströmsgruvan. Här får du en central roll i att hålla gruvverksamheten igång genom noggrann lagerhållning, aktiv problemlösning och nära dialog med både kollegor och leverantörer. Hos oss får du arbeta i ett engagerat och erfaret team, där din vilja att skapa ordning, leverera kvalitet och vara en positiv kraft kommer att göra skillnad.
Din roll
Som förrådsarbetare i Renström är du en viktig del av den dagliga driften. Du ansvarar för att ta emot, kontrollera och lagerföra material samt säkerställa att rätt artiklar finns på plats när verksamheten behöver dem. Rollen innebär både administrativt arbete och praktiska, fysiska moment. Du hanterar beställningar, följer upp leveranser, tar kontakt med leverantörer och driver ärenden framåt vid akuta materialbehov.
Ditt team
Du blir del av ett team med varierad erfarenhet och olika bakgrunder. Gruppen har en god sammanhållning och ett högt engagemang. Ni arbetar nära varandra och har daglig dialog med olika avdelningar i Renström, liksom med transportfunktioner och externa leverantörer.Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Godsmottagning, uppackning och lagerläggning
Kontroll av leveranser och säkerställande av korrekt saldohållning
Beställningar och avrop från leverantörer
Kontakt med leverantörer, bokning av frakter och hantering av reparationer
Aktiv problemlösning vid produktionskritiska behov
Daglig samverkan med interna avdelningar
Möjlighet att vid behov bistå i transport- eller underjordsfunktioner
Ditt bidrag
Vi söker dig som trivs i en roll där ordning, noggrannhet och ansvar är avgörande. Du är lösningsorienterad, proaktiv och har lätt för att kommunicera med både interna och externa parter. Som person bidrar du till en positiv arbetsmiljö och är flexibel när situationen kräver det. Du tycker om att arbeta strukturerat, är trygg i att följa upp detaljer och motiveras av att få saker att fungera i ett högt och varierat tempo.
Vi söker dig som har:
Avslutad gymnasieutbildning
B-körkort
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av lagerarbete, förrådsarbete, försäljning eller inköp är meriterande
Truckkort, hjullastarbehörighet eller annan relevant maskinbehörighet är meriterande
Erfarenhet av systemstöd, gärna Maximo, är meriterande
På Boliden tror vi på att främja en arbetsplats där omsorg, mod och ansvar är centralt i allt vi gör. Vi erbjuder en arbetsplats där vi tror på samarbete och där det du bidrar med kommer att ha en direkt inverkan på kommande generationer. Vi är ett företag som består av ansvarsfulla och kreativa människor som alla jobbar mot samma vision; att bli den mest hållbara och respekterade metalleverantören i världen.
Ansök idag för att bli en del av något verkligt meningsfullt!
Hos oss på Boliden är mångfald och inkludering en drivkraft för innovation. Vi vet att olika perspektiv och erfarenheter stärker oss och hjälper oss att ligga i framkant i en viktig och spännande bransch. Därför uppmuntrar vi ansökningar från människor med olika bakgrunder och synsätt. Tillsammans bygger vi en arbetsplats där alla kan känna sig trygga och inspirerade att nå sin fulla potential.
Vill du veta mer om rollen? Kontakta rekryterande chef Therese Haga Gustafsson therese.haga@boliden.com
Frågor om ansökan besvaras av Talent Acquisition Partner: Helen.Eklid@ext.boliden.com
eller charlotte.lindkvist@boliden.com
Facklig information får du av IF Metall Boliden, 0910-77 41 03.
Sista dag att ansöka är 3 mars 2026
Som en del av Bolidens kvalitativa rekryteringsarbete samt systematiska säkerhetsarbete kan bakgrundskontroller komma att ingå i rekryteringsprocessen.
