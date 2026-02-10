Formgjutare
2026-02-10
Sandformare till väletablerat gjuteri - Hantverk, precision och yrkesstolthet i Malmö
Rekrytering via Athletic Work
Vill du arbeta med ett riktigt hantverk där ditt arbete syns, känns och håller i generationer? Trivs du med praktiskt arbete, tydliga resultat och stolthet i varje detalj? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om tjänsten och rekryteringen
Athletic Work söker nu, på uppdrag av en väletablerad kund inom gjuteri- och metallindustrin, en engagerad och noggrann sandformare till deras verksamhet i Malmö.
Vi på Athletic Work är specialister på att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Med rötter i idrotten fokuserar vi på att hitta kandidater med driv, ansvarskänsla och stark arbetsmoral.
Anställningen sker direkt hos vår kund.
Vår kund är ett anrikt gjuteri med över 100 års samlad erfarenhet inom metallgjutning. Verksamheten kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik och ett tydligt fokus på kvalitet.
Här tillverkas komponenter, skyltar och specialdetaljer i brons och aluminium till kunder inom industri, bygg, kommuner och specialprojekt. Många uppdrag är kundanpassade, vilket skapar stor variation och utveckling i arbetet.
Hos företaget är yrkesstolthet en självklar del av vardagen.
Om rollen
Som sandformare arbetar du i hjärtat av produktionen. Du skapar grunden för varje gjutning - från första sandkorn till färdig form. Ditt arbete har direkt påverkan på slutproduktens kvalitet och precision.
Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, tekniska moment och att se tydliga resultat av ditt arbete varje dag.
Framställa sandformar för gjutning i brons och aluminium
Förbereda och blanda sand enligt givna recept
Packa sand runt modeller för att skapa exakta formhålrum
Montera formhalvor och installera kärnor vid behov
Bearbeta och justera formar för korrekt passform och kvalitet
Förbereda formar inför gjutning
Delta i gjutningsprocessen vid behov
Kontrollera formarnas kvalitet och mått
Samarbeta nära med kollegor i produktionen
Följa rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö
Vi söker dig som
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för hantverk och produktion. Du vill göra ett bra jobb - varje gång.
Vi tror att du:
Har erfarenhet av sandformning, gjuteriarbete eller liknande produktion
Har ett praktiskt handlag och tekniskt intresse
Är strukturerad och kvalitetsmedveten
Trivs med både självständigt arbete och teamwork
Har god fysisk uthållighet
Har ett högt säkerhetstänk
Erfarenhet av metallgjutning är meriterande, men rätt inställning är minst lika viktig.
Vad vi erbjuder
Hos vår kund får du mer än bara ett jobb - du får möjlighet att utvecklas inom ett traditionellt hantverksyrke.
Vi erbjuder:
En stabil arbetsgivare med lång tradition och framtidsfokus
Ett varierat och utvecklande arbete
Möjlighet att bygga specialistkompetens
En familjär och prestigelös arbetsmiljö
Engagerade och kunniga kollegor
Övrig information
Lön: Enligt överenskommelse, baserat på erfarenhet och kompetens
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Placering: Malmö
Tillträde: Enligt överenskommelse
I denna rekrytering samarbetar kunden med Athletic Work.
Skicka in ditt CV och en kort presentation av dig själv redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Vilka är vi
