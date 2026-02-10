Formgjutare

Athletic Work Nordic AB / Processoperatörsjobb / Malmö
2026-02-10


Sandformare till väletablerat gjuteri - Hantverk, precision och yrkesstolthet i Malmö
Rekrytering via Athletic Work
Vill du arbeta med ett riktigt hantverk där ditt arbete syns, känns och håller i generationer? Trivs du med praktiskt arbete, tydliga resultat och stolthet i varje detalj? Då kan det här vara jobbet för dig.

Om tjänsten och rekryteringen
Athletic Work söker nu, på uppdrag av en väletablerad kund inom gjuteri- och metallindustrin, en engagerad och noggrann sandformare till deras verksamhet i Malmö.
Vi på Athletic Work är specialister på att matcha rätt person med rätt arbetsplats. Med rötter i idrotten fokuserar vi på att hitta kandidater med driv, ansvarskänsla och stark arbetsmoral.
Anställningen sker direkt hos vår kund.

Publiceringsdatum
2026-02-10

Om företaget
Vår kund är ett anrikt gjuteri med över 100 års samlad erfarenhet inom metallgjutning. Verksamheten kombinerar traditionellt hantverk med modern teknik och ett tydligt fokus på kvalitet.
Här tillverkas komponenter, skyltar och specialdetaljer i brons och aluminium till kunder inom industri, bygg, kommuner och specialprojekt. Många uppdrag är kundanpassade, vilket skapar stor variation och utveckling i arbetet.
Hos företaget är yrkesstolthet en självklar del av vardagen.

Om rollen
Som sandformare arbetar du i hjärtat av produktionen. Du skapar grunden för varje gjutning - från första sandkorn till färdig form. Ditt arbete har direkt påverkan på slutproduktens kvalitet och precision.
Rollen passar dig som gillar praktiskt arbete, tekniska moment och att se tydliga resultat av ditt arbete varje dag.

Arbetsuppgifter
Framställa sandformar för gjutning i brons och aluminium

Förbereda och blanda sand enligt givna recept

Packa sand runt modeller för att skapa exakta formhålrum

Montera formhalvor och installera kärnor vid behov

Bearbeta och justera formar för korrekt passform och kvalitet

Förbereda formar inför gjutning

Delta i gjutningsprocessen vid behov

Kontrollera formarnas kvalitet och mått

Samarbeta nära med kollegor i produktionen

Följa rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsmiljö

Vi söker dig som
Du är noggrann, ansvarstagande och har ett genuint intresse för hantverk och produktion. Du vill göra ett bra jobb - varje gång.
Vi tror att du:

Har erfarenhet av sandformning, gjuteriarbete eller liknande produktion

Har ett praktiskt handlag och tekniskt intresse

Är strukturerad och kvalitetsmedveten

Trivs med både självständigt arbete och teamwork

Har god fysisk uthållighet

Har ett högt säkerhetstänk

Erfarenhet av metallgjutning är meriterande, men rätt inställning är minst lika viktig.

Vad vi erbjuder
Hos vår kund får du mer än bara ett jobb - du får möjlighet att utvecklas inom ett traditionellt hantverksyrke.
Vi erbjuder:

En stabil arbetsgivare med lång tradition och framtidsfokus

Ett varierat och utvecklande arbete

Möjlighet att bygga specialistkompetens

En familjär och prestigelös arbetsmiljö

Engagerade och kunniga kollegor

Övrig information

Lön: Enligt överenskommelse, baserat på erfarenhet och kompetens

Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning

Placering: Malmö

Tillträde: Enligt överenskommelse

Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar kunden med Athletic Work.
Skicka in ditt CV och en kort presentation av dig själv redan idag. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.

Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.

Mer info hittar du på www.athletiwork.se eller www.athleticwork.se/lediga-jobb för att andra tjänster som teamet på Athletic Work tillsätter just nu

Sista dag att ansöka är 2026-08-09
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7203402-1834160".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Athletic Work Nordic AB (org.nr 559459-0456), https://athleticwork.teamtailor.com
211 36  MALMÖ

Arbetsplats
Athletic Work

Jobbnummer
9734440

