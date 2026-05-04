Förhandlingsansvarig HR-specialist
Höörs kommun, Kommunledningskansli / Administratörsjobb / Höör Visa alla administratörsjobb i Höör
2026-05-04
, Hörby
, Eslöv
, Perstorp
, Svalöv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Höörs kommun, Kommunledningskansli i Höör
Personalenheten i Höörs kommun söker nu en driven och erfaren förhandlingsansvarig HR-specialist som har goda kunskaper i de lagar och avtal som styr kommunal verksamhet. Personalenheten består av 10 medarbetare inom HR och lön. Vårt uppdrag är att ge ett professionellt stöd till kommunens verksamheter. Vi välkomnar dig som kan komplettera vårt team med engagemang, kunskap och kompetens!
Höör ligger mitt i Skåne, har goda tågförbindelser, vacker natur, 17 000 invånare och en stadig befolkningsökning. Med omkring 1 400 anställda är Höörs kommun den största arbetsgivaren. Många av våra medarbetare pendlar hit.
Som medarbetare i Höörs kommun får du möjlighet att arbeta i en organisation som ständigt utvecklas. Vi sätter stort värde på bemötande och hjälps åt att skapa god arbetstrivsel genom en öppen och konstruktiv dialog, respekt och tolerans gentemot kollegor och medborgare. Hög serviceanda, professionalitet och engagemang utmärker vår organisation.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som förhandlingsansvarig har du det övergripande ansvaret för arbetsrättsfrågor, fackliga förhandlingar och relationer, lönebildningsfrågor samt löneöversynsprocessen. Du håller dig och verksamheten uppdaterad på förändringar i lagtext och kollektivavtal, analyserar, värderar och föreslår arbetsrättsliga förändringar för implementering samt ger förslag till arbetsgivarpolitiska beslut kopplat till lagar och avtal. Du är organisationens arbetsrättsliga expertstöd och stödjer både chefer, HR-kollegor och verksamheter i tolkning och kunskap kring lagar, avtal och lönebildning.
Huvudsakliga ansvarsområden:
* självständigt leda och genomföra fackliga förhandlingar, vilket innebär att du hanterar allt från MBL- och tvisteförhandlingar till komplexa individärenden rörande omplacering eller avslut av anställning.
* företräda kommunen som arbetsgivare i rollen som primär kontaktperson gentemot de fackliga organisationerna.
* du ansvarar för den löpande samverkan samt kommunens årliga löneöversyn.
* agera som kommunens resurs inom arbetsrätt och kollektivavtal. Det innebär att du säkerställer en korrekt och likvärdig tillämpning av lagar och avtal i hela organisationen, samt gör kvalificerade bedömningar och riskanalyser.
* ge strategisk rådgivning och stöd till chefer och HR-kollegor i känsliga personalärenden, där du fungerar som ett tryggt bollplank i strategiska personalfrågor.
* bidra till att utveckla våra HR-processer genom att aktivt kvalitetssäkra kommunens riktlinjer, styrdokument och interna arbetssätt.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
* en akademisk examen inom personalvetenskap, juridik eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
* fördjupad kunskap med fokus på arbetsrätt, förhandlingar, samverkan och löneöversynsarbete.
* goda kunskaper i arbetsrättsliga lagar och avtal som styr kommunal verksamhet samt god vana att tillämpa dessa kunskaper.
* erfarenhet av förändringsprocesser såsom omorganisationer.
* goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift.
* hög digital kompetens samt erfarenhet av olika personalrelaterade IT-verktyg och stödsystem.
* tidigare erfarenhet av HR-arbete inom kommunal verksamhet.
Som person:
* har du hög integritet.
* är trygg, stabil och professionell i förhandlings- och konfliktsituationer.
* är relationsskapande och har förmågan att bygga förtroende.
* har du modet att ge tydliga råd även i svåra frågor och förmågan att driva dina processer framåt med ett kommunikativt förhållningssätt.
Då flera av våra verksamheter finns placerade utanför tätort behöver du ha B-körkort.
Är du intresserad av att arbeta på vår HR-enhet som präglas av arbetsglädje, engagemang och professionalitet är du varmt välkommen med din ansökan!
Vi vill uppmärksamma dig på att vi i den här rekryteringen har valt att ta bort det personliga brevet från ansökningsprocessen, för att istället ersätta med urvalsfrågor. Detta har vi valt att göra för att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess för dig som söker det här jobbet. Svaren på frågorna blir viktiga för oss i vårt fortsatta urvalsarbete.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Dagtid.
Tjänsten kommer att tillsättas under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas samt att den inte behöver tas i anspråk för internt bruk.
Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att vi kan kalla till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Som anställd i Höörs kommun har du friskvårdspeng samt fri entre till Höörs bad- och sportcentrum som anställningsförmån, vidare tillämpar vi rökfri arbetstid.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321946". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höörs kommun
(org.nr 212000-1116), https://www.hoor.se/
Södergatan 28 (visa karta
)
243 21 HÖÖR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höörs kommun, Kommunledningskansli Kontakt
Fackliga representanter nås via kommunens växel 0413-280 00 Jobbnummer
9888518