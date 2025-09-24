Forex I Göteborg / Frölunda Söker Säljare
Forex AB / Kassapersonalsjobb / Göteborg Visa alla kassapersonalsjobb i Göteborg
2025-09-24
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Forex AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Är du en driven person med intresse för försäljning och valuta? Vill du ha ett spännande jobb där du hjälper kunder på deras resa? Då kan detta vara extrajobbet för dig!
Om jobbet
Hos FOREX söker vi nu Säljare för arbete i våra butiker i Göteborg / Frölunda. Du kommer vara en del av ett team som hjälper kunder med valutaväxling och våra andra tjänster. Tjänsten är en visstidsanställning med varierande syss.grad, minst 50% per månad.
Arbetet är förlagt huvudsakligen på vardagar men även helgarbete förekommer.Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
• Sälja valuta och andra FOREX-tjänster
• Ge kundservice och säkerställa en bra kundupplevelse
• Hålla ordning i butiken och följa interna rutiner
Våra förväntningar på dig
• Vi söker dig som har ett affärsmässigt tänk, är lösningsorienterad och har en passion för att ge kunderna den bästa servicen. Du drivs av att uppnå mål och gillar att jobba tillsammans med andra för att nå resultat.
Vi söker dig som har:
• Tidigare erfarenhet av försäljning eller kundservice, gärna inom detaljhandel
• Goda kommunikativa färdigheter på svenska och engelska
• Teknisk vana och erfarenhet av att använda datorer och kassasystem
• Förmåga att jobba i team och mot försäljningsmål
Vad vi erbjuder
Ett utvecklande och omväxlande jobb med möjlighet att växa inom finans och försäljning. Vi erbjuder utbildning och stöd för att du ska bli en expert på våra produkter.Så ansöker du
Skicka din ansökan senast den 25 oktober. Urval sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
I vår rekryteringsprocess ingår tester samt bakgrundskontroll (bl.a. kreditkontroll och utdrag ur belastningsregistret) före anställning.
Frågor om tjänsten? Kontakta Affärschef Maria Jakobsson på maria.jakobsson@forex.se
.
Telefonnummer: 0767-644301
Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
Frågor till fackliga företrädare (Unionen) kan ställas till unionen@forex.se
FOREX är Nordens ledande aktör inom resevaluta och har butiker i Sverige, Norge, Finland och Danmark. Ersättning
Individuell lönesättning. Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Forex AB
(org.nr 516406-0104) Jobbnummer
9523450