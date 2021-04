Företagssäljare via telefon! - Sandy Troffea AB - Säljarjobb i Helsingborg

Prenumerera på nya jobb hos Sandy Troffea AB

Sandy Troffea AB / Säljarjobb / Helsingborg2021-04-11Vi är ett mindre företag som expanderar och vill hitta fler kollegor med eller utan erfarenhet till vårt team där vi arbetar med en rad exklusivt utvalda kunder som vi hjälper med försäljning, seminarie/event samt klassisk mötesbokning.Vi är långt ifrån den typiska ¨callcenter ¨ verksamheten - trivseln på arbetet är viktigt för oss och därför arbetar vi kontinuerligt med att främja den. På vårt kontor råder därav en väldigt familjär stämning. Oss hittar du i Gåsebäck, i södra delen av Helsingborg.Du får själv välja vilken typ av uppdrag du vill arbeta med. Vi säljer allt från marknadsanalyser och sökord på nätet till tidrapportering, säljträning och finansiella tjänster.Vi söker dig som:Tidigare har arbetat med telefonförsäljning eller känner att detta skulle vara spännande att prova på.Är ansvarsfull och har ett eget driv.Uppskattar att ha ett arbete som du kan utföra vart du än befinner dig och som tycker om att jobba självständigt.Ditt arbete går ut på att kontakta företag på uppdrag av våra kunder och sälja in våra företagskunders fantastiska tjänster. Just nu söker vi kollegor till ett innovativt motivations- och säljverktyg som vår kund är ensam om på marknaden samt även säljare som är vassa att sälja sökord. Du behöver behärska svenska flytande i tal. Till din hjälp har du vår VD samt försäljningschef som stöttar och guidar dig löpande genom arbetet samt alla andra trevliga kollegor!Just nu sker majoriteten av vårt arbete på telefon pga rådande pandemi men längre fram finns möjligheten att arbeta på fältet om så önskas.Tidigare erfarenhet är givetvis meriterande men är inte ett krav.Fast lön efter ca 1 månad + provision.Efter 6 månaders provanställning:Möjlighet till 6 veckors betald semester per årPersonlig tränare, friskvårdsbidrag och massör på kontoret.Vi kommer inom kort även erbjuda gratis frukost på kontoret.Vi kommer att hantera ansökningarna löpande. Vi söker 2 personer som kan tillträda under april och ev möjligen 1 person i maj.2021-04-11Sista dag att ansöka är 2021-05-11Sandy Troffea ABMotorgatan 525227 HELSINGBORG5683749