Företagssäljare
Medla Sverige AB / Säljarjobb / Göteborg Visa alla säljarjobb i Göteborg
2026-03-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Medla Sverige AB i Göteborg
, Borås
, Helsingborg
, Kristianstad
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu på uppdrag från en kund nya säljare inom Telemarketing.Publiceringsdatum2026-03-08Om företaget
Företaget är ledande inom försäljning av it och Telecom lösningar. Företaget arbetar som återförsäljare av alla stora aktörer inom it och Telecom. Företaget har funnits i över 20 år och är verksamma i hela Sverige.Om tjänsten
Du kommer att ha kontakt med företag i storleken mellan 5 till 100 anställda för att se över och effektivisera deras it och Telecom lösningar så som datorer, telefoner, internet m.m.
Du kommer arbeta upp ett eget kundregister som du sedan bearbetar alt efter som att de växer. Efter ca två år arbetar du 90 % med dina befintliga kunder.
Du kommer att använda telefonen och datorn som arbetsredskap och dina möten kommer i huvudsak ske per videokonferens. När du är varm i kläderna kommer du att ha en kundbokare som bokar möten åt dig så du kan fokusera på försäljningen.
Jobbet som säljare
För att lyckas som säljare behöver du vara utåtriktad och gilla att prata med människor. Då arbetet är prestationsbaserat är det också en fördel om du är tävlingsinriktad och gillar utmaningar.
Du kommer att skapa och presentera offerter för kunder så du behöver ha baskunskaper i Office och gilla att hitta bra lösningar för kunden och företaget.Kvalifikationer
Vi ser att du har arbetat minst 6 månader med försäljning sedan tidigare.
Vi ser att du är en person som gillar att ta kontakt med nya människor och som är driven och gillar att bidra med en positiv energi.
Att kunna flytande svenska är ett krav.Ersättning
Lönen är baserad på en fast lön på 35 000 samt provision.
Lönen uppgår till 55 000 när du når budget.
Snittlönen för en ny säljare ligger på 35 000 - 40 000 Ersättning
Fast och Rörlig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Medla Sverige AB
(org.nr 559053-9762), http://www.Jobbplats.se Arbetsplats
Jobbplats Jobbnummer
9783437