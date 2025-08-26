Företagssäljare
JA Truck är ett nationellt täckande företag som säljer, erbjuder service och finner lösningar inom logistik på truckar och entreprenadmaskiner. Genom agenturen för kända märken som Yale är dom en etablerad aktör på både stora och små företag. Idag omsätter företaget 30 miljoner och har drygt 10 anställda nationellt. De senaste åren har JA Truck dubblat omsättningen och expanderat till nya regioner vilket ställer krav på hög kvalitet av nyckelrekryteringar likt denna.
Om rollen
I rollen som Area Account Manager blir du JA Trucks säljare med regionansvar för delar av Skåne. Detta innebär att du kommer få möjligheten att tillsammans med dina tekniska kollegor bygga vidare på den redan etablerade kundstocken samtidigt som du kommer bearbeta och vidareutveckla affärer på nya kunder. Genom ett relationsbyggande arbete bearbetar du kundkontakter och ansvarar för hela säljprocessen från första kontakt med kund till färdigt projekt. I tätt samarbete med företagsledningen är du med och formulerar säljstrategier för ditt område, och säkerställer en trygg leverans mot kund. I ryggen har du säljkollegor i andra delar av landet, servicechef och VD som löpande kommer stötta dig och bistå med information.
Mer ingående innebär tjänsten:
• Identifiera och bearbeta affärsmöjligheter hos befintliga kunder och utveckla nya kundsamarbeten
• Driva säljprocessen från första kontakt med kund till stängd affär och därefter ansvara för att professionell kunddialog fortlöper
• Administrera offerter, kostnadsförslag och finansieringslösningar
• Medverka kring att formulera säljstrategier för din region
• Säljadministration i JA Trucks CRM-system
Du kommer att rapportera till företagets VD som är placerad på samma ort.
Om dig
Vi söker dig med ett högt personligt driv och som ständigt strävar efter att röra dig framåt. En entreprenör anda genomsyrar ditt arbete, och du är inte rädd för att testa nya vägar för att nå dina mål. Med ett stort mått av teknisk nyfikenhet tar du dig an ditt arbete, där du vill kunna sätta dig in i allt från JA Trucks produktutbud till hur deras kunder fungerar. Eftersom du kommer arbeta relationsbyggande är det viktigt att du är trovärdig i din kommunikation och inger trygghet till dina kunder.
Därutöver är det för tjänsten viktigt med:
• Dokumenterad erfarenhet inom försäljning av maskiner, truckar eller motsvarande produkter
• Erfarenhet av uppsökande försäljning, prospektering och kundsegmentering
• Erfarenhet av offerthantering, affärsförslag och finansieringslösningar
• För tjänsten passande kundnätverk i Skåne
• Stort tekniskt intresse
• Goda datorkunskaper och kunskaper av arbete i ett CRM-system
• Flytande i svenska och engelska
• Körkort B
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Skåne
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Förmånsbil ingår
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
