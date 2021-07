Företagssäljare - Adding People AB - Säljarjobb i Jönköping

Adding People AB / Säljarjobb / Jönköping2021-07-07VILKA ÄR VI?Vi på Moderskeppet möjliggör att Sveriges kreativa och kunskapstörstande får växa genom vårt stora utbud av onlinekurser. Just nu längtar vi efter nästa spelare och ser fram emot att du börjar hos oss i rollen som företagssäljare!Våra kunder är återkommande under många år. Därför är du en person som skapar förtroende och bygger långsiktiga relationer.DETTA KAN DU.Du är den som känner av branschens behov och framtida riktning. Du undersöker våra företagskunders behov och utvecklar tydliga säljkoncept samt digitala taktiker i samråd med våra marknadsförare. Som vår företagssäljare är du den viktiga länken mellan sälj och marknad.Du bidrar med din energi, kunskap och nyfikenhet samtidigt som du tar hänsyn till företagets strategier, deadlines, tidsbudget och samarbeten.VAD ERBJUDER VI?Vi söker dig som vill vara med och bygga upp en säljorganisation långsiktigt. Du får jobba tillsammans med sammansvetsade experter inom olika områden som alla ser fram emot att du börjar här.Du är den som ansvarar för att affärerna utvecklas. Vägen dit, den skapar du själv.Hos oss får du:förtroende och frihet under ansvaransvara för försäljning och bygga upp en stark kundbasarbeta med drivna och engagerade kollegorgenomföra förbättrings- och förändringsarbeteDETTA ÄR DU.För att axla rollen tror vi att du har tidigare erfarenhet av B2B-försäljning. Kanske har du en bakgrund inom IT? Din personlighet är dock det som avgör om du kommer att trivas hos oss! Det allra viktigaste är att du får energi av att arbeta med människor och för människor. Din styrka är att bygga upp ett försäljningsarbete som kan engagera hela företaget.Vi tror att du:har stor självinsikt och kan skifta perspektivär kommunikativ, lyssnar på kunden och agerar förtroendeingivandevågar misslyckas och aldrig vill bli fullärdhar säljådran som gör det roligt att utveckla affären - varje dagtar ansvar och ägarskap över dina områdenär digital vad gäller verktyg och arbetssättdrivs av att skapa engagemang och glädje på jobbetkan uttrycka dig väl på svenska i tal, skrift och genom en presentation - även på distansBRA ATT VETA.Du blir en del av marknads- och medlemsgruppen. Gruppen består av nio personer som ansvarar för företagets marknadsföring, försäljning, kundtjänst, kundrådgivning och webbutveckling. Hela gruppen arbetar idag i Jönköping, med eget ansvar över sina områden, sin arbetstid och sin arbetsplats.Moderskeppet växer - idag är vi 24 personer och om några få år är vi troligtvis dubbelt upp!Tjänsten är på heltid och avser en tillsvidareanställning.Placeringsort är i centrala Jönköping.Sista dag att visa ditt intresse är den 15 augusti - urval sker löpande.Eventuella frågor besvaras av Cecilia Björkegren, 0707- 90 64 45.Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.Här kan du läsa mer om att arbeta på Moderskeppet.2021-07-07Sista dag att ansöka är 2021-08-15adding PEOPLE ABJärnvägsgatan 355315 JÖNKÖPING5852874