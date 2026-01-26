Företagsrådgivare Bank
Länsförsäkringar Södermanland / Bankjobb / Eskilstuna Visa alla bankjobb i Eskilstuna
Vi på LF Sörmland söker dig som vill bli en del av vårt team, i rollen som Företagsrådgivare Bank. Du kan välja att placeras på vårt kontor i Eskilstuna eller Nyköping. Det finns också möjlighet att till viss del arbeta på distans samt från våra kontor i Katrineholm eller Strängnäs.
Vi söker dig som vill vara med och skapa framtidens lösningar
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas och letar efter dig som vill vara en del av vår resa. Här får du inte bara ett jobb - du får möjlighet att påverka, bidra och växa tillsammans med oss. Vi söker dig som vill arbeta nära företagare, bygga affärer på förtroende och använda din kompetens inom försäljning, ekonomi och rådgivning. I rollen som Företagsrådgivare Bank får du bland annat arbeta med att:
- Vara en affärspartner till företagare och bidra till deras utveckling,
- Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer genom aktiv dialog och närvaro.
- Identifiera affärsmöjligheter och omsätta dem till hållbara lösningar.
- Arbeta med finansierings- och kreditfrågor, från vardagliga behov till mer komplexa affärer.
- Analysera företagens ekonomi, kassaflöden och risker,
- Samverka med specialister inom försäkring och pension för att skapa helhetslösningar.
- Vara en aktiv del av vår resa framåt genom att bidra till utvecklingen av våra processer, arbetssätt och företagskultur.
Rollen ger stort utrymme för eget omdöme, affärsmässighet och professionell rådgivning - inom ramen för Länsförsäkringars värderingar och regelverk.
Anställningsform: Tillsvidare (med inledande provanställning)
Omfattning: Heltid
Startdatum: Enligt överenskommelsePubliceringsdatum2026-01-26Kvalifikationer
Din resa framåt är lika viktig för oss som din bakgrund. Vi söker dig som med din personlighet, kompetens och potential kan bidra till att utveckla oss och samtidigt ha kundens bästa för ögonen. Vi strävar efter att vår organisation ska spegla mångfalden bland våra kunder och samhället vi verkar i och välkomnar därför olika perspektiv, bakgrunder och erfarenheter.
Vad vi tror att du behöver för att lyckas
Vi söker dig som har stark affärsförståelse och trivs i en rådgivande roll med tydligt kundfokus. Du kan ha bakgrund inom bank, men lika gärna inom försäljning, ekonomi, redovisning, revision, företagsrådgivning eller närliggande områden.
För denna roll ser vi att du har:
- Har god förståelse för företagsekonomi och affärer.
- Är van vid att bygga relationer, sälja och skapa förtroende,
- Tycker om att arbeta självständigt och ta eget ansvar.
- Har förmåga att se helheter och hitta lösningar som fungerar i praktiken,
- Kommunicerar tydligt och förtroendeingivande.
- Vågar utmana och bidra med nya idéer.
- Trivs med att arbeta digitalt och har en hög digital mognad.
Det är ett plus om du dessutom har:
• erfarenhet av företagsförsäljning eller rådgivning.
• utbildning inom ekonomi eller motsvarande.
• SwedSec-licens (eller vilja att licensiera dig).
• lokal kännedom om näringslivet i Sörmland.
Vi sätter stor vikt vid är att du är nyfiken, villig att lära dig och har ett engagemang för att skapa värde för våra kunder och för samhället runtomkring oss.
Din ansökan
Du ansöker via vårt rekryteringssystem och vi behöver din ansökan senast den 25 februari 2026. Allt vi behöver är ditt CV och att du besvarar några frågor efter att du klickat på "ansök". Du behöver inte skicka ett personligt brev.
Vi arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess och använder tester som en del av urvalsarbetet för att skapa en så rättvis och transparent process som möjligt. Alla ansökningar som kommer in under ansökningsperioden behandlas, även om urvalsarbetet kan påbörjas tidigare. Observera att som slutkandidat kommer du att behöva genomgå bakgrundskontroller för att kunna anställas inom LF Sörmland.
Har du frågor?
Kontakta gärna rekryterande chef:
Jim Lindström på 070-235 77 47 eller Jim.lindstrom@lfs.se
HR-partner:
Ida Hagfalk på 079-079 82 96 eller ida.hagfalk@lfs.se
Du kan även kontakta våra medarbetarrepresentanter:
Piia Ohlsson på 073-787 33 77 eller piia.ohlsson@lfs.se
Martin Halldin på 073-61 887 18 eller martin.halldin@lfs.se
Tillsammans skapar vi trygghet och möjligheter för alla sörmlänningar, för all tid.
För dig som jobbar hos oss på LF Sörmland blir det en del av din vardag att varje dag kunna bidra till något större. Du blir en del av ett företag som står närmast sina kunder. Vi utvecklar tillsammans det samhälle som finns runt omkring oss, både långsiktigt och förebyggande. På så sätt kan du vara med och tillföra ett varaktigt värde som går utanför ditt eget arbete. Vi ger möjlighet till utveckling genom vår nära service och vårt breda erbjudande inom sparande, lån, försäkring, boende, hälsa och pension.
Vi tror på att en bra arbetsdag skapas tillsammans där vi hjälper varandra, delar kunskap och firar framgångar. Vår kultur bygger på tre grundvärderingar:* Aktiv - vi tar initiativ och driver förändring* Ansvarstagande - vi gör vårt bästa för kunderna, varandra och samhället* Anpassningsbar - vi möter nya möjligheter och utmaningar med öppet sinne Ersättning
