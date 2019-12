Föreståndare ungdomscentrum Enebyberg - Danderyds kommun, Ungt fokus - Administratörsjobb i Danderyd

Välkommen till Danderyds kommun! Här möter vi invånarnas behov genom hela livet. Vi kombinerar den moderna trädgårdsstaden med en hållbar stadsmiljö. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling. Danderyds kommun ska bli Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i enligt kommunens nya vision. Vill du vara med på vår resa?Ungdomsverksamheten med fritidsgård och LSS verksamhet är centralt beläget på nedre planet i Träffpunkt Enebyberg vid Eneby torg. I den del av Träffpunkten som drivs i kommunal regi finns bibliotek, seniorverksamhet, ungdomsverksamhet samt inskriven verksamhet för ungdomar med funktionsvariation. Här finner du också Svenska kyrkan och Equmeniakyrkan samt kyrkans förskola.Verksamheterna är HBTQ certifierande och har stark strävan att nå jämn könsfördelning bland våra besökare. Vi strävar efter ha en levande integration i verksamheterna. Verksamheten består av öppen verksamhet och LSS verksamheten.Fritidsgårdarna i Danderyds kommun går nu in i ett nytt spännande skede med en ny ungdomsstrategi, en utökad uppsökande verksamhet och ett nytt tänk kring hur kommunen ska nå ut till så många ungdomar som möjligt. Ungdomsarbetet i Danderyd går in på ett delvis nytt spår under nästa år allt under namnet Ungt fokus.Vi erbjuder nu ett spännande uppdrag som föreståndare, som ska driva och utveckla ungdomscentrumet Enebyberg. Ungdomscentrum Enebyberg ska rikta sig mot årskurs fem och sex.2019-12-25Uppdraget som föreståndare innebär att du ansvarar för att de två verksamheterna inom ungdomscentrum utvecklas och prioriteras. Du samverkar med Brageskolan och utvecklar det nya uppdraget att rikta in oss mot årskurs fem och sex. Tillsammans med verksamhetens personal jobbar du för en främjande miljö för alla i husetSom föreståndare leder du vår strävan att jobba med ungdomsdelaktighet. Du arbetar med budget och har hand om schemaläggning. Du arbetare dessutom med verksamhetsutveckling så att den engagerar flera målgrupper, har ett nära samarbete med verksamhetsutvecklaren på LSS och socialtjänsten.Du ingår i Ungt Fokus ledningsgrupp och arbetar med personalutveckling och omvärldsbevakning. Marknadsföring av verksamheterna är centralt i tjänsten.Vi söker dig som har:fritidsledarutbildning eller motsvarandehar tidigare arbetslivserfarenhet som föreståndare eller liknade samt ungdomsarbetegod insyn och erfarenhet av ungdomsarbete.HBTQ kunskapLSS KunskapVi söker dig som är trygg, stabil och skapar delaktighet genom ett coachande och engagerat ledarskap. Du har lätt för att skapa kontakter och att bygga nätverk. Du har en positiv grundsyn och ett lösningsfokuserat arbetssätt. Vi lägger stor vikt personlig lämplighet.Provanställning kan komma att tillämpas.