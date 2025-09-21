Föreståndare till Våruddens HVB
Föreståndare med ansvarstagande och driv till HVB-hemmet Vårudden
Vill du göra skillnad för ungdomar som står inför stora utmaningar i livet - och samtidigt ha möjlighet att forma och utveckla en verksamhet med hög kvalitet? På HVB-hemmet Vårudden söker vi nu en föreståndare som med både engagemang och strukturerad självgång vill leda vårt arbete framåt.
På Norrbehandling Vårudden HVB i Karungi utanför Haparanda tar vi emot pojkar i åldern 14-19 år med psykosocial problematik, begynnande kriminalitet och riskbruk. Hos oss möter ungdomarna en trygg miljö, vuxna som sätter gränser och visar omtanke, samt en vardag som ger möjlighet till nya vägar i livet.
Om rollen
Som föreståndare är du den som håller ihop helheten och tar ett stort eget ansvar för att verksamheten drivs med hög kvalitet. Du leder och utvecklar arbetet inom områden som dokumentation, kvalitetssäkring, rutiner, metodutveckling och personalhandledning.
Du har mandat och ansvar att initiera förbättringar, följa upp verksamhetens mål och säkerställa att alla rutiner och processer håller hög standard. Du samverkar med socialtjänst, skolor och andra aktörer och ser till att verksamheten är både trygg och utvecklande för ungdomarna.
Som ledare skapar du arbetsglädje, visar riktning och säkerställer att personalen känner sig stöttad och delaktig. Du leder med tydlighet, omtanke och balans - och tar ansvar för att verksamheten hela tiden utvecklas.
Vi söker dig som
Har socionomexamen
Har B-körkort
Är strukturerad, ansvarstagande och självgående
Är en trygg ledare som kan kombinera krav med omtanke
Kan inspirera, stötta och handleda personal både i vardag och svårare situationer
Har ett genuint engagemang för ungdomars utveckling och framtid
Vill ta ansvar för att driva kvalitet, rutiner och utvecklingsarbete i verksamheten
Vi erbjuder
En heltidstjänst med flexibelt schema
En arbetsplats med stark gemenskap och möjlighet att påverka
Ett meningsfullt arbete där du på riktigt får göra skillnad i ungdomars liv
Möjlighet att forma och utveckla verksamheten med stort eget ansvar Så ansöker du
