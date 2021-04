Forensisk fotograf Malmö visstid - Polismyndigheten - Fotografjobb i Malmö

Polismyndigheten / Fotografjobb / Malmö2021-04-12ArbetsplatsbeskrivningNationellt forensiskt centrum (NFC) är en nationell avdelning inom Polismyndigheten. Den verksamhet som tidigare utfördes vid Statens kriminaltekniska laboratorium har övergått till den nya avdelningen NFC vid inom Polismyndigheten vid omorganisationen 2015. Avdelningen består numera av totalt 12 driftsställen från Umeå i norr till Malmö i söder. Antalet anställda är sammanlagt drygt 600 personer.NFC:s uppgift är att som opartiskt expertorgan utföra undersökningar i brottmål åt rättsväsendets myndigheter. Avdelningen har ansvar för den kriminaltekniska verksamheten inom Polismyndigheten. Inom avdelningen finns fyra verksamhetsområden; undersökning och analys, utbildning och information, forskning och utveckling samt expertstöd inom de forensiska områdena.NFC SydNFC Syd finns i Malmö, Kristianstad och Växjö och arbetar i huvudsak med att undersöka och analysera de spår som kriminaltekniker, lokala brottsplatsutredare och andra poliser samlar in vid brottsplatsundersökningar i regionen. Det handlar exempelvis om spårsäkring av DNA-spår, framkallning av fingeravtryck, identifiering av vapen, undersökning av skoavtryck, spårfotografering och spårundersökningar av kulor och hylsor. Sektionen består av ca 45 medarbetare indelade i fem grupper.2021-04-12NFC Syd söker nu en fotograf som skall arbeta med spårfotografering. Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen fotografering av spår och fingeravtryck för jämförande undersökning samt fotografering av kriminalteknisk bevisning på fältet och i studio. I arbetet ingår även bildhantering - d.v.s. registrering, redigering och arkivering. Det kan även förekomma filmning av rekonstruktionsvideo på brottsplatser samt filmredigering, i arbetsuppgifterna.Du kommer att ha kontakter med uppdragsgivare inom polis, åklagare och domstol i ditt arbete. I arbetet förekommer att du exponeras för material som kan vara stötande eller obehagliga och arbetet sker ibland i påfrestande miljöer, därför ställs det krav på förmåga att hantera situationer professionellt med fokus på rättsäkerhet och verksamhetens mål.Vi söker dig som har:Eftergymnasial utbildning inom fotografi alternativt motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt, som arbetsgivaren bedömer likvärdigtMycket goda kunskaper i bildhantering och redigeringMycket goda kunskaper i svenska i tal och skriftGoda kunskaper i engelska språket, både i tal och skriftFullgott färg- siffer- och bokstavsseendeB-körkortMycket god datorvana i både Mac- och Pc-miljöGoda tekniska kunskaperMeriterandeDet är meriterande om du har:Erfarenheter av arbete med rörlig bildErfarenhet av att redovisa resultat skriftligt och muntligt.PERSONLIGA EGENSKAPERDå arbetet är såväl strukturerat och rutinbetonat, som oförutsägbart ser vi att du är flexibel i ditt förhållningssätt samt har god förmåga att prioritera. Du är analytisk, noggrann och kvalitetsmedveten i ditt arbete, samt har god förmåga förstå helhetsperspektivet i rättskedjan.För att lyckas i rollen krävs det att du trivs med att självständigt arbeta med dina ansvarsområden. Samtidigt är du lyhörd och har en god förmåga samarbeta med kollegor och andra parter i rättskedjan, samt har lätt att lära dig ny verksamhet och nya perspektiv.Arbetet som fotograf är en viktig del i rättskedjan. Det är helt avgörande att du är en person som känner stort ansvar inför dina arbetsuppgifter, arbetar med stor noggrannhet och kan leverera ett resultat som håller hög kvalitet, oavsett om arbetsuppgiften är enkel och rutinbetonad eller komplex och utmanande. Du har förmåga att fungera i påfrestande miljöer och kan hantera att komma i kontakt med stötande eller obehagligt material.Vi kommer lägga mycket stor vikt vid personliga egenskaper och lämplighet.Gruppchef Mats Hassgård, 010-5614485Fackliga företrädarePolisförbundet Per Thollin, 010-56 383 00Fackförbundet ST Heléne Tapper, 010-56 281 78SEKO Polisen Anders Sandqvist, 010-56 91167SACO Fredrik Bergh 010-563 91 37Övrig informationAnställningsform: tidsbegränsat tom 2021-12-31 med eventuell förlängning.Arbetsort: MalmöArbetstid: Veckoplanering. Mellan 07.00-19.00 samt söndag 08.00-16.30 kan förekomma.Tillträde: Enligt överenskommelseFunktion: Forensisk fotografEnligt gällande lagstiftning, kräver anställningen att blivande anställd lämnar ett DNA-prov för registrering i myndighetens elimineringsdatabas.Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomförs innan beslut om anställning fattas. I vissa fall krävs svenskt medborgarskap. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. Läs mer om krigsplacering och säkerhetsprövning under https://polisen.se/krigsplacering och https://polisen.se/sakerhetsprovning Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via e-post till jobb.na@polisen.se senast den 23 april 2021. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via den mailadress som anges i annonsen. I ditt personliga brev och CV vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter. Märk din ansökan med ref.nr. A208.821/2021 i mailets ärendemening.Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd kontaktar du ansvarig HR-konsult Lilian Westin, 072-242 62 27.Polismyndigheten kommer att behandla dina personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Du kan läsa mer om vår hantering av personuppgifter på www.polisen.se/personuppgifter/rekrytering Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen.Varmt välkommen med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-04-23PolismyndighetenPorslinsgatan 4B21132 Malmö5685390