Forenom söker hotellstädare till Malmö och Lund!
Logitjänst Forenom AB / Städarjobb / Malmö Visa alla städarjobb i Malmö
2026-01-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Logitjänst Forenom AB i Malmö
, Lund
, Göteborg
, Linköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Forenom söker nu duktiga hotellstädare på deltid till våra lägenhetshotell i Malmö och Lund.
Forenom är en utpräglad entreprenörsorganisation där glädje, kreativitet och hårt arbete står i fokus.
Forenom är den ledande leverantören av möblerade lägenheter i Norden. Vi hyr ut tillfälliga boenden till företag och privatpersoner. Vi växer kraftigt och kan idag erbjuda ca 9000 företagslägenheter i Norden till över 4000 företagskunder i Finland, Sverige, Danmark, Norge och Tyskland
Vi är ett team av passionerade, kreativa och engagerade människor som inte räds hårt arbete.
Träffa oss här: https://www.youtube.com/watch?v=Ab001XY7MwQ
Nu söker vi dig som vill vara en del av våra Team i Malmö och Lund!
Om rollen
Som hotellstädare ser du till att våra lägenhetshotell är rena, trivsamma och redo för våra gäster, du är en viktig del av gästupplevelsen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Städa våra hotellrumrum enligt Forenoms städinstruktioner
Säkerställa att allmänna utrymmen och korridorer är rena och välkomnande
Följa principen om ett besök, "one visit principel" - alla nödvändiga arbetsuppgifter ska utföras vid samma tillfälle
Du rapporterar skador och/eller underhållsbehov samt utför lättare underhållsarbete.
Du använder Forenoms system för att rapportera städning och uppgifter i realtid
Hålla förråd, städförråd och tvättstuga i ordning samt informerar Teamleader när material börjar ta slut
Du stöttar och hjälper nya kollegor
Du följer alla hälso- och säkerhetsföreskrifter samt arbetar ergonomiskt
Vad vi förväntar oss av dig:
Du är glad, serviceinriktad och en riktig lagspelare men har inga problem med att jobba självständigt. Ingen dag är den andra lik med många olika typer av uppdrag, det är därför viktigt att du är noggrann, organiserad och kan prioritera dina uppgifter.
För att trivas hos oss är det viktigt att du delar våra värdeord:
"We are better together, We dare to win, We do, we learn and we grow, We are people- minded"
Eftersom du kommer att kommunicera med våra gäster som kommer från hela världen pratar du engelska och svenska obehindrat.
Körkort för manuell bil är ett krav.
Tjänsterna är deltidstjänster
Låter detta som ett jobb för dig, skicka in din ansökan med CV till rekrytering@forenom.se
så återkommer vi till dig.
Vi är kollektivt anslutna till HRF.
Märk din ansökan med: Hotellstäd Malmö & Lund
Forenom is now looking for skilled part-time hotel cleaners for our apartment hotels in Malmö and Lund.
We are now looking for you who want to be part of our new team in Malmö and Lund!
About the role:
As a housekeeper, you ensure that our apartment
hotels are clean, pleasant, and ready for our guests-you are an important part of the guest experience.
Main responsibilities
Clean our hotel rooms according to Forenom's cleaning instructions
Ensure that common areas and corridors are clean and welcoming
Follow the "one visit principle" - all necessary tasks should be completed at the same time
Report damages and/or maintenance needs and carry out minor maintenance tasks
Use Forenom's system to report cleaning and tasks in real time
Keep storage rooms, cleaning rooms, and laundry areas organized, and inform the Team Leader when supplies are running low
Support and help new colleagues
Follow all health and safety regulations and work ergonomically
What we expect from you:
You enjoy having fun at work, like taking initiative, are cheerful, service-minded, and a true team player-but you also have no problem working independently. No day is the same, and tasks vary, so it is important that you are thorough, organized, and able to prioritize.
To thrive with us, it's important that you share our values:
"We are better together, We dare to win, We do, we learn and we grow, We are people-minded"
Since you will communicate with guests from around the world, you speak at least some English.
Meritorious skills:
Experience from hotels
Swedish and other languages
Driver's license
These positions are part-time, weekends bi-weekly
If this sounds like the job for you, send your CV to rekrytering@forenom.se
(Pls. Mark Subject Housekeeping Malmo or Lund)
Forenom is a distinctly entrepreneurial organization where joy, creativity, and hard work are at the center.
Forenom is the leading provider of furnished apartments in the Nordic region. We rent out temporary accommodation to companies and private individuals. We are growing rapidly and can today offer approximately 9,000 corporate apartments in the Nordic countries to over 4,000 corporate customers in Finland, Sweden, Denmark, Norway, and Germany. We are a team of passionate, creative, and committed people who are not afraid of hard work.
Meet us here: https://www.youtube.com/watch?v=Ab001XY7MwQ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
E-post: rekrytering@forenom.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Hotellstäd Malmö & Lund". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Logitjänst Forenom AB
(org.nr 556790-4155)
211 19 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9669742