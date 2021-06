Föreningsutvecklare med administrativ kapacitet - Knivsta kommun, Kultur & fritid - Administratörsjobb (offentlig verksamhet) i Knivsta

Prenumerera på nya jobb hos Knivsta kommun, Kultur & fritid

Knivsta kommun, Kultur & fritid / Administratörsjobb (offentlig verksamhet) / Knivsta2021-07-01I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?Välkommen till oss!Kultur & Fritid arbetar för kultur- och fritidsfrågor i Knivsta kommun genom sju olika verksamheter; Kulturskola, Biblioteket, Ungdomsverksamhet, Fritidsklubb, Allmän kultur och Allmän fritidsverksamhet samt Idrott- och fritidsanläggningar.Knivstas nya mötesplats; Knivsta centrum för idrott och kultur (CIK) invigdes i december 2019. CIK innehåller sporthallar, kampsportslokaler, en scen, ishall, restaurang och allmänna ytor.2021-07-01Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun har det fina uppdraget att ge kommunens alla föreningar förutsättningar att bedriva kvalitativ verksamhet för kommunens invånare. Föreningarna i Knivsta är i full gång i en ständigt växande kommun där de behöver stöd utifrån sina olika behov. I dagsläget jobbar vår föreningsutvecklare 50 % med uppdraget men ska under höstterminen 2021 vara föräldraledig. Vi söker nu en driven och engagerad föreningsutvecklare som kan ta sig an uppdraget på ett bra sätt. Utöver uppdraget som föreningsutvecklare ingår administrativt och operativt arbete inom kultur och fritidskontoret.Vi vill att våra föreningar och deras ideellt engagerade medlemmar ska känna stor delaktighet och samverka med oss i förvaltningen. De behöver stöd och högt engagemang för att kunna bedriva sina verksamheter på bästa sätt. Vi har barn och unga som prioriterad målgrupp men ser positivt på att föreningslivet även utvecklar verksamheter för övriga i kommunen.Tjänsten är en bred roll med ansvar för att bygga relationer, ta tillvara på goda exempel och stödja våra föreningar med att utveckla sina verksamheter. Du jobbar nära fritidschefen och kommer vara en nyckelperson när det gäller att skriva politiska underlag, avtal och övrigt administrativt underlag. Du är självständig men tycker om att jobba med andra. Ditt engagemang smittar av sig, du har bra fart och fin balans med kvalitet i dina leveranser, du har en förmåga att vara trevlig, lösningsfokuserad och tydlig i de processer du ingår i. Du ska kunna planera, strukturera och följa upp ditt arbete mot uppsatta mål. Du är positiv och har god kommunikativ förmåga i både tal och skrift. Du har god datorvana och är bekväm med att hålla anföranden och tala inför grupp. Du tycker det är utvecklande att få och ge konstruktiv feedback.Som medarbetare på Kultur- och fritidskontoret är du med och utvecklar verksamheten mot kommunens övergripande vision och mål.Kommunens värdeord är delaktighet, engagemang och tydlighet, vilket ska genomsyra ditt sätt att arbeta.ArbetslivserfarenhetMeriterande: organisationsutvecklare 1-2 års erfarenhetUtbildningKrav: eftergymnasial utbildning eller den arbetsgivaren anser som motsvarande.Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.ÖVRIGTKnivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.Använd länken i annonsen för att söka tjänsten. Skulle du behöva stöd når du supporten på0771-693 693.Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.Varmt välkommen med din ansökan!Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tidsbegränsad anställning, tillträde: 2021-09-01 Eller enligt överenskommelse. .MånadslönSista dag att ansöka är 2021-07-25Knivsta kommun, Kultur & fritid5839919